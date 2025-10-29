Krkavci si prý umějí hrát a dokážou řešit i různé logické úkoly. Podobně jako malé děti... Jakému věku dítěte se dají jejich schopnosti přiřadit?
Maximálně do tří let, ač některé studie mluví až o sedmi letech. Neumějí chápat složitější věci, ale v rámci zvířecí říše jsou krkavcovití ptáci opravdu chytří. Jejich inteligence se projevuje například přizpůsobivostí a schopností přežít v rozmanitých prostředích. U lidoopů můžeme někdy mluvit až o úrovni čtyřletého dítěte, u ptáků je to nižší, ale i tak jde o pozoruhodné schopnosti.
Zpívá v letu. To je totiž strašně namáhavé. Podobně jako kdyby člověk běžel a u toho naplno zpíval.