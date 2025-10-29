Kolik písní umí zazpívat slavík? A jak se ptáci naučí migrovat? Ornitolog vypráví

Premium

Fotogalerie 10

Některý z ptáků se chytrostí vyrovná tříletému dítěti, jiný dokáže bez zastavení přeletět oceán, další by mohl soutěžit na Zlaté lyře. A pak jsou zase ti, kteří se nedokážou postarat ani o vlastní potomky a drze je cpou do hnízd ostatním. Jinak by jejich druh vymřel. Ptačí svět je plný překvapení. Profesor Jiří Reif, ornitolog a ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se mu věnuje již déle než dvacet let. Který pták se umí pářit za letu? Kde se scházejí kachny z celé Evropy? A proč kukaččí mládě vyrůstá u pěstounů? | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Silvie Jurečková
  18:00
Někteří z ptáků se chytrostí vyrovnají tříletému dítěti, jiní dokážou bez zastavení přeletět oceán, další by mohli soutěžit na Zlaté lyře. A pak jsou zase ti, kteří se nedokážou postarat ani o vlastní potomky a drze je cpou do hnízd ostatním, aby jejich druh nevymřel. Ptačí svět je plný překvapení. Poutavě ho představuje ornitolog Jiří Reif, který se mu věnuje už déle než dvacet let.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Krkavci si prý umějí hrát a dokážou řešit i různé logické úkoly. Podobně jako malé děti... Jakému věku dítěte se dají jejich schopnosti přiřadit?
Maximálně do tří let, ač některé studie mluví až o sedmi letech. Neumějí chápat složitější věci, ale v rámci zvířecí říše jsou krkavcovití ptáci opravdu chytří. Jejich inteligence se projevuje například přizpůsobivostí a schopností přežít v rozmanitých prostředích. U lidoopů můžeme někdy mluvit až o úrovni čtyřletého dítěte, u ptáků je to nižší, ale i tak jde o pozoruhodné schopnosti.

Zpívá v letu. To je totiž strašně namáhavé. Podobně jako kdyby člověk běžel a u toho naplno zpíval.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Vojta Kotek si na venkově plní své sny. Střet s realitou ho školí i baví

První díl reality show sledující cestu z města herce, moderátora i producenta Vojty Kotka a jeho rodiny odvysílala televize Prima v pátek večer. Že je Kotek profík ve svém oboru, o tom žádná. Teď...

Tanky, diorámata, lodě i lokomotivy. Modeláři ukázali špičkovou práci

Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Myslela jsem, že bolestí zešílím, líčí Češka. Roky v řeznictví na Zélandu jí ničily zdraví

Premium

Drobná usměvavá dívka ze slovácké vesnice Popovice poblíž Uherského Hradiště se umí ohánět nožem jako málokdo. Tyhle schopnosti prokázala Monika Remeš i v prestižní soutěži nejlepších světových...

Kolik písní umí zazpívat slavík? A jak se ptáci naučí migrovat? Ornitolog vypráví

Premium

Někteří z ptáků se chytrostí vyrovnají tříletému dítěti, jiní dokážou bez zastavení přeletět oceán, další by mohli soutěžit na Zlaté lyře. A pak jsou zase ti, kteří se nedokážou postarat ani...

29. října 2025

Zapomeňte na chemii. Vodní kámen odstraníte levně a přírodně

Vodní kámen dokáže v domácnosti způsobit nejen nevzhledné skvrny na bateriích a skle, ale také neúprosně snižuje životnost spotřebičů, čímž vás připravuje o peníze i nervy. Boj s ním přitom nemusí...

29. října 2025

Kloši, blechy či štěnice jako na dlani. Ať číhají ve věcech či krtčím kožíšku

Někdy děti na svých vláscích přinesou domů vši, z dovolené se dají přivézt štěnice, které primárně také sají krev nám lidem, jindy si roztoči smlsnou na našich vymazlených rostlinách, ať už doma nebo...

29. října 2025

Rekordní úlovek u norského břehu. Chytil mníka mořského dlouhého 145 cm

Jan Faktor rád jezdí s kamarády rybařit do Norska. Z něj také přivezl úlovek, se kterým se pochlubil v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek. Jako nástrahu si z domoviny přivezl makrely koupené v...

29. října 2025

Myslela jsem, že bolestí zešílím, líčí Češka. Roky v řeznictví na Zélandu jí ničily zdraví

Premium

Drobná usměvavá dívka ze slovácké vesnice Popovice poblíž Uherského Hradiště se umí ohánět nožem jako málokdo. Tyhle schopnosti prokázala Monika Remeš i v prestižní soutěži nejlepších světových...

28. října 2025

Kněžice vtrhly do domácností. Zjistěte, jak se jich zbavit šetrně

Podzim znamená pro většinu z nás svíčky, horký čaj a večerní zachumlání do deky. Teplo našeho domova ale vyhledávají také nevítaní návštěvníci v podobě kněžic. Tento smradlavý brouk na podzim hledá...

28. října 2025

Podzimní psí chřipka. Jak poznat kotcový kašel a předejít zápalu plic

S nástupem podzimního počasí přichází i sezona nachlazení a chřipek. Ohrožení nejsou jen lidé, ale nachlazení může potrápit i psa. Je důležité u nich nastydnutí nepodceňovat. Samotná onemocnění...

28. října 2025

Vyzkoušejte kuchyňské čarování s dýněmi. Od „polotovarů“ po skvělé obědy

Zavařte ji. Udělejte z ní džem. Zamrazte ji. Usušte ji… Zkrátka zpracujte dýni tak, abyste si ji mohli vychutnat i v hubených zimních časech. A rovnou už taky průběžně zkoušejte recepty, jak za...

27. října 2025

Kapra si musíte sami najít. Neseďte u vody jako pecka, říká úspěšný rybář

Soutěž

David Štěpánek je kaprař, který poslal svůj příspěvek do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek. Jeho filozofií je hlavně pozorovat vodu a nebát se změnit místo, když prostě neberou.

27. října 2025

Zazimování želvy není věda. Stačí dodržet pár základních pravidel

Chováte suchozemskou želvu? Pak víte, že na podzim ji čeká důležitá mise. Nastává čas na zazimování želvy! Pro evropské druhy, jako jsou želvy Testudo hermanni (zelenavá) nebo Testudo graeca...

26. října 2025

Tanky, diorámata, lodě i lokomotivy. Modeláři ukázali špičkovou práci

Výstava E-day ukázala špičkovou práci českých plastikových modelářů. Nejsou to jen „lepiči“ modelů vybalených z obchodu, dokážou jim vtisknout osobitou tvář a ti nejpokročilejší je vsadí do reálné...

26. října 2025

Jak zazimovat jiřiny, aby přežily zimu. Jednoduše a bez chyb

Jiřiny patří mezi nejoblíbenější zahradní květiny díky svým bohatým, pestrým květům a dlouhé sezoně kvetení. Pokud jim ale nedopřejete správné zazimování, další rok si na tu nádheru můžete nechat...

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.