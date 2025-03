Hierarchie spřežení je daná. Mezi psi funguje chemie, burcují se, říká musher

Na svém osobním profilu píše, že když začal závodit se psy, ztratil iluze o lidech. To jen pro představu, jak moc sport, v němž je vaším parťákem celá smečka psů, člověku dává. Bez ohledu na to, jestli se daří nebo závody tak trochu projedete. Psí spřežení vypadá při běhu úchvatně, takže to vzájemné propojení člověka a zvířat musí být nesdělitelná zkušenost.