Jasná obloha je roztouží. Musím odhadnout povahu jelena, líčí šampion ve vábení

Premium

Tomáš Třeský je mistrem republiky ve vábení jelenů. Jejich hlas dokáže napodobit tak, že zmate i zkušené dvanácteráky. „Jednou ke mně přišel tak blízko, že bych na něj skoro dosáhl. Vidět troubícího jelena, to je svátek,“ popisuje lesník a myslivec z Brd. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  18:00
Tomáš Třeský je mistrem republiky ve vábení jelenů. Jejich hlas dokáže napodobit tak, že zmate i zkušené dvanácteráky. „Jednou ke mně přišel tak blízko, že bych na něj skoro dosáhl. Vidět troubícího jelena, to je svátek,“ popisuje lesník a myslivec z Brd.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Mladý hledající jelen, samec stojící u laně nebo odpočinkové mrmlání. Mě tentokrát mrzí, že nejsme audiovizuální médium, protože vy umíte napodobit osm zvuků, které tahle zvířata vydávají. Dokázal byste nám je alespoň popsat?
Hlas musíme napodobit co nejvěrohodněji, aby si skutečný jelen myslel, že tam troubí jeho sok. Během říje můžete v lese slyšet právě osm zvukových projevů. Začíná to hledajícími jeleny, kteří táhnou na říjiště. Jejich troubení je smutné, nesmělé, je z něj slyšet touha po laních. Každá věková kategorie má navíc svá hlasová specifika – a to všechno musíte dokázat imitovat.

Novinkou soutěže je hlasová ukázka „dvou jelenů souběžně táhnoucích na říjiště“. To už je skoro herecká etuda – musíte napodobit hned dva hlasy a zakomponovat tam celý příběh.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Jak se vyznáte v pěstování, skladování a použití česneku?

Ilustrační snímek

Česnek je surovina, bez kterého neuvaříte skoro nic, pokud tedy nejste zarytý pekař, který pracuje jenom se sladkými ingrediencemi. Důležité je vědět, jak ho vypěstovat, kterou odrůdu zvolit, ale i...

Ulovil majestátního tygřího pstruha. Příběh mladého muškaře z Otavy

Maxův vysněný tygří pstruh

Z mladického snu o muškaření se zrodil Maxův životní úlovek. Patnáctiletý rybář, který své první krůčky u vody udělal s dědou, zasvětil svůj čas zdokonalování techniky na Otavě, aby ulovil bájného...

Se slepicemi už se Kotek z farmy nehne. Zasadil brambory, udělal drenáže

Prima TV, Farma Vojty Kotka

Duben je měsíc, kdy se každý farmář rozhodně má co otáčet. Natož začínající, jak opět zjistil Vojta Kotek, který si původně plánoval, že manželčiny narozeniny na Apríla oslaví přímo v Kozárovicích ve...

Sýr jako klíč k prevenci demence? Japonská studie odhalila, jak ochránit mozek

ilustrační snímek

Nová studie přináší zajímavé zjištění: konzumace sýra jen jednou týdně by mohla pomoci snížit riziko rozvoje demence. Studie z Japonska naznačuje, že sýr by mohl mít ochranný účinek, který vědci...

Jezevčíci jsou symbolem vytrvalosti, odvahy a věrnosti. A pokoušou nejvíc lidí

Premium
ilustrační snímek

Malý, chytrý, odvážný. Dá se říct o vzhledu a povaze jezevčíka, jednoho z nejoblíbenějších psích plemen. Myslivci ho už ve středověku vyšlechtili k lovu jezevců, aby získali jejich sádlo s údajně...

Jasná obloha je roztouží. Musím odhadnout povahu jelena, líčí šampion ve vábení

Premium
Tomáš Třeský je mistrem republiky ve vábení jelenů. Jejich hlas dokáže...

Tomáš Třeský je mistrem republiky ve vábení jelenů. Jejich hlas dokáže napodobit tak, že zmate i zkušené dvanácteráky. „Jednou ke mně přišel tak blízko, že bych na něj skoro dosáhl. Vidět troubícího...

10. listopadu 2025

Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin

Sliny se sbíhají i na obrázku.

Dozlatova pečená husička patří k oslavám svatého Martina stejně jako Ježíšek k vánočním svátkům. Ideální je vložit ji do trouby večer o den dříve a máte sváteční oběd jako malovaný.

10. listopadu 2025  16:27

Z pastviny až na evropské pódium: Příběh Ekofarmy Kateřina

Ve spolupráci
Farma Kateřina

Rodinná farma manželů Loosových v Krušných horách začala nenápadně – jednou krávou a velkou vírou ve smysluplné ekologické hospodaření. Dnes se stará o stádo čítající až 150 kusů plemen Limousin a...

10. listopadu 2025

Cukrář Maršálek podlehl kouzlu zeleného čaje, je fajn i do rýžových knedlíčků

Josef Maršálek si zajel přímo do čínského Nanchangu, tedy do srdce světové...

Čaj jako jeden z nejstarších nápojů světa provází miliony lidí každý den, přesto jeho skutečné kouzlo zůstává mnohým skryto. Objevte svět podmanivých chutí, vůní a příběhů od indického Ásámu po...

10. listopadu 2025

KVÍZ: Jak se vyznáte v pěstování, skladování a použití česneku?

Ilustrační snímek

Česnek je surovina, bez kterého neuvaříte skoro nic, pokud tedy nejste zarytý pekař, který pracuje jenom se sladkými ingrediencemi. Důležité je vědět, jak ho vypěstovat, kterou odrůdu zvolit, ale i...

vydáno 10. listopadu 2025

Šestiletá Terezka vzkřísila dědečkovu legendu jeho 60 let starým prutem

První úlovek a hned 70cm kapr

Další rybářský příběh do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek poslal Petr Hois. Vypráví o tom, jak jeho dcera navázala na rodinnou tradici svým úlovkem a uctila tím rybářskou vášeň svého dědečka....

9. listopadu 2025

Se slepicemi už se Kotek z farmy nehne. Zasadil brambory, udělal drenáže

Prima TV, Farma Vojty Kotka

Duben je měsíc, kdy se každý farmář rozhodně má co otáčet. Natož začínající, jak opět zjistil Vojta Kotek, který si původně plánoval, že manželčiny narozeniny na Apríla oslaví přímo v Kozárovicích ve...

8. listopadu 2025

Víře ve vodníky se nedivím, líčí reportér výlov kaprů. Proč se hodí chladné počasí?

Premium
RYBNÍK HULCRÁK. Leží čtrnáct kilometrů za Slaným u hranic Středočeského...

Rybník Hulcrák leží čtrnáct kilometrů za Slaným u hranic Středočeského kraje. Je hluboký tři a půl metru, výměru má tři a půl hektaru. Jeho jméno a současnou podobu mu dal v roce 1997 současný...

7. listopadu 2025

Jsou malá, ale pomohou s hubnutím a dodají energii. Semínka toho umí hodně

Baštěte semínka, dodají vám energii a podpoří zdraví.

Maková, slunečnicová, sezamová, lněná, dýňová, chia, konopná... I přes jejich drobné vzezření se v nich ukrývá velká síla, a tak by byla škoda toho nevyužít. Navíc i skvěle chutnají.

7. listopadu 2025

Jezevčíci jsou symbolem vytrvalosti, odvahy a věrnosti. A pokoušou nejvíc lidí

Premium
ilustrační snímek

Malý, chytrý, odvážný. Dá se říct o vzhledu a povaze jezevčíka, jednoho z nejoblíbenějších psích plemen. Myslivci ho už ve středověku vyšlechtili k lovu jezevců, aby získali jejich sádlo s údajně...

7. listopadu 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Drží je zaživa nad ohněm kvůli želvovině. Bioložka o pytláctví a nutné ochraně želv

Premium
Hana Vašina Svobodová

Miliony let pomáhaly udržovat zdravé oceány, teď jsou téměř na vyhynutí. Vedle přirozených predátorů může za úbytek mořských želv hlavně člověk. Pytláci, kteří kradou želví vajíčka a posílají je do...

6. listopadu 2025

„Splašené lešení“ Čechie-Böhmerland. Technické muzeum ukazuje nejdelší motorky světa

Výstava Böhmerland nebo Čechie o nejdelších motocyklech na světě. (6. listopadu...

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland u příležitosti 100. výročí od začátku výroby. Výstava těchto nejdelších vyráběných motorek nabídne první ucelený...

6. listopadu 2025  16:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.