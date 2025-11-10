Mladý hledající jelen, samec stojící u laně nebo odpočinkové mrmlání. Mě tentokrát mrzí, že nejsme audiovizuální médium, protože vy umíte napodobit osm zvuků, které tahle zvířata vydávají. Dokázal byste nám je alespoň popsat?
Hlas musíme napodobit co nejvěrohodněji, aby si skutečný jelen myslel, že tam troubí jeho sok. Během říje můžete v lese slyšet právě osm zvukových projevů. Začíná to hledajícími jeleny, kteří táhnou na říjiště. Jejich troubení je smutné, nesmělé, je z něj slyšet touha po laních. Každá věková kategorie má navíc svá hlasová specifika – a to všechno musíte dokázat imitovat.
Novinkou soutěže je hlasová ukázka „dvou jelenů souběžně táhnoucích na říjiště“. To už je skoro herecká etuda – musíte napodobit hned dva hlasy a zakomponovat tam celý příběh.