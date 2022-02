Psi chrání letadla před ptáky, kozy před gepardy, vyhledávají hryzce

Psi mají prostě díky svým jedinečným vlastnostem a schopnostem nezaměnitelné místo v lidských životech, dokazuje britský dokument Jedinečná psí povolání. Dokážou mnoho věcí, dokonce postarat se i o jiné a změnit svou péčí a empatií život postiženým lidem. Vyčenichat díky svému obdivuhodnému čichu ohrožené živočišné druhy a dát jim tak šanci na přežití. A nebo ohlídat stohlavé stádo koz před gepardy a chránit tak současně i tyto šelmy, protože farmáři je nemají potřebu střílet.

Například teprve dvouletý Troy, border kolie z Durbanu v Jihoafrické republice, je dnes nejmladší a díky svému mládí současně i nejvýkonnější člen psí skupiny chránící letiště King Shaka, kam denně přilétají stovky turistů. Troy má za úkol vyhánění volavek, ibisů, případně dalších divokých zvířat dříve, než by mohli znamenat reálné nebezpečí pro letadla.

V podstatě jde o to, aby psi ptákům na místním letišti znepříjemňovali život a odháněli je pryč z dráhy a pryč od nebezpečí. Díky spojení s řídící věží tým psovodů okamžitě ví, kde ptáci jsou, a vyrazí na golfových vozících směrem k nim. Na pokyn svého lidského parťáka pak pes vyskočí za jízdy z vozíku a sprintuje směrem k opeřencům. Je fascinující, jak jsou všichni sehraní, podívejte se na úvodní video.

Nejen Troy, ale i další psi, na slovo poslouchají svého pána a dokážou se okamžitě vrátit, i když jsou plně zaujati plašením ptáků. Jsou to prostě ideální pracovní psi. Border kolie jsou přitom navíc nesmírně rychlé, dokážou vyvinout rychlost až 48 km/h.

Lidé a psi tak společně odvracejí reálnou hrozbu, která by v krajním případě mohla mít za následek i pád letadla. Jen v USA bylo za posledních třicet let hlášeno na 166 tisíc srážek letadel s ptákem; například v roce 2009 musel letoun s cestujícími z New Yorku nouzově přistát na řece Hudson kvůli srážce s hejnem kanadských hus. Celosvětově bylo od roku 1990 poškozeno nebo zničeno po srážce s ptákem na 260 letadel.