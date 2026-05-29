Neznámou chobotnici objevila mezinárodní expedice z Nadace Charlese Darwina už v roce 2015 během průzkumu mořského dna poblíž Darwinova ostrova v souostroví Galapágy. Vědci tehdy pomocí dálkově ovládaného podmořského robota prozkoumávali oblast téměř 1800 metrů pod hladinou, když si všimli drobného modrého tvora.
„Je maličká,“ zní v záznamu z ponoru. „A je modrá!“ reagoval další člen týmu. Právě překvapení vědců během přímého přenosu baví čtenáře na celém světě a patří k nejcitovanějším momentům celého objevu. Podrobnosti o nálezu zveřejnili tento týden.
Nový druh dostal jméno Microeledone galapagensis a podle odborníků se výrazně liší od všech dosud známých chobotnic z oblasti Galapág. Má unikátní genetické i fyzické znaky a dokazuje, jak málo stále lidstvo ví o životě v hlubokém oceánu. Galapágy jsou přitom považovány za jedno z biologicky nejprozkoumanějších míst planety a právě tamní izolace už v minulosti inspirovala Charlese Darwina při formulování evoluční teorie.
Výjimečnost nálezu podtrhuje i to, že vědci měli k dispozici jediný exemplář. Běžný postup při popisu nového druhu by přitom znamenal živočicha rozřezat a prozkoumat jeho vnitřní orgány. Výzkumníci proto místo toho sáhli po špičkové mikro CT technologii, která jim umožnila vytvořit detailní trojrozměrný model chobotnice, aniž by vzácný vzorek poškodili. „Nikdy jsem nic podobného neviděla,“ uvedla expertka na chobotnice Janet Voightová z chicagského Field Museum, která se evoluci těchto živočichů věnuje čtyři desítky let.
Podle vědců je objev další připomínkou toho, jak obrovská část oceánů zůstává dodnes neprobádaná. „Kdybyste spojili všechnu souš na Zemi dohromady, stále by nepokryla Tichý oceán,“ upozornila Voightová. Každý nový druh podle ní pomáhá lépe pochopit skryté ekosystémy hlubin i to, proč je jejich ochrana stále důležitější. Galapágy, které UNESCO zařadilo mezi světové dědictví už v roce 1978, tak znovu ukázaly, že i po desítkách let výzkumu dokážou skrývat tvory, jaké ještě nikdo nikdy neviděl.