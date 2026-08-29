Soutěž o nejošklivějšího psa světa (World’s Ugliest Dog Contest) se konala 14. srpna na výstavišti Sonoma County Fairgrounds v kalifornské Santa Rose. Letos navíc oslavila jubilejních padesát let. Před porotu nastoupilo devět psů. Hlavní cenu 5 tisíc dolarů a trofej získala Jinny Lu se svou majitelkou Michelle Gradyovou. Součástí vítězství byla také cesta do New Yorku na vystoupení v pořadu Today. Tvář vítězné fenky se navíc objeví na limitované edici plechovek americké limonády Mug Root Beer.
Z dřevěné bedny až na vítězné pódium
Jinny Lu už porotci dobře znali. Do soutěže nastoupila počtvrté a loni skončila druhá. Letos zaujala především velkýma očima, hlubokými vráskami a dlouhým jazykem, který jí prakticky neustále visí z tlamy. Slavnostní vzhled jí majitelka ještě podtrhla perlami kolem krku.
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Právě jazyk a neobvyklé rysy v obličeji podle jednoho z porotců sehrály při rozhodování svou roli. Jinny Lu však dokáže poutat pozornost i bez soutěžního pódia. Její majitelka ji popisuje jako klidnou a mazlivou, zároveň však pořádně zvědavou. Má ráda kabelky a zrcadla a doma se umí nenápadně vyšplhat na kuchyňskou židli a ochutnávat jídlo z misek ostatních psů. Se svým odrazem v zrcadle se zase podle oficiálního profilu hlasitě hádá
Její dnešní život se přitom od začátků dramaticky liší. Podle organizátorů byla Jinny Lu nalezena v dřevěné bedně v mrazivých horách Jižní Koreje a pravděpodobně jí hrozilo, že skončí v masném průmyslu. Do Spojených států ji dostala jihokorejská organizace na záchranu mopsů Pug Rescue of Korea. Před čtyřmi lety si ji osvojila Michelle Gradyová z kalifornského Ukiahu.
Z někdejší plaché fenky je dnes také malá ambasadorka adopce. Společně s dalšími zachráněnými mopsy navštěvuje základní školy, kde dětem pomáhá ukazovat, proč má smysl dát domov opuštěným zvířatům. Navštěvuje také lidi v hospicové péči a zařízeních pro klienty s poruchami paměti.
Druhé místo získal pes, kterého si pletou s prasátkem
O pozornost nebyla nouze ani u dalších soutěžících. Druhé místo a 3 tisíce dolarů získal desetiletý Pinky, albínský kříženec pomeraniana a čivavy. Má růžovou kůži, velké růžové uši a řídkou srst. V útulku v minulosti prodělal těžký svrab a část srsti mu už kvůli poškození kůže nikdy nedorostla. Kvůli citlivé kůži potřebuje na slunci ochranu a jeho majitelé přiznávají, že se jich cizí lidé občas ptají, zda náhodou nevedou na vodítku prasátko.
Třetí skončil dvouletý kříženec čivavy Otto, který se narodil s oboustranným rozštěpem rtu a těžkým rozštěpem patra. Do Kalifornie dorazila také dvanáctiletá čínská chocholatá fenka Clara se svou majitelkou Marcelinou Kaspruszovou z Polska. Ta před soutěží řekla, že pokud jejich účast inspiruje alespoň jednoho člověka k adopci psa z útulku, budou mít podle ní vyhráno.
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Nejde jen o to najít nejošklivějšího psa
Právě to organizátoři zdůrazňují už léta. Navzdory provokativnímu názvu nemá soutěž psy zesměšňovat. Mnoho účastníků pochází z útulků či množíren a řada z nich má za sebou zdravotní problémy nebo jinak nelehký osud. Smyslem akce je upozornit na adopce a připomenout, že ani neobvyklý vzhled neznamená, že si pes nezaslouží milující domov.
Jinny Lu si mezitím začala užívat život šampionky. Po vítězství odletěla s majitelkou do New Yorku, kde vystoupila v televizním pořadu Today. Na ulici ji podle Gradyové začali poznávat kolemjdoucí, a fenka stihla dokonce návštěvu broadwayského muzikálu The Outsiders. Po čtyřech pokusech se tak z někdejšího zachráněného mopse stala celebrita s vlastní trofejí, perlovým náhrdelníkem a brzy také vlastní plechovkou limonády.
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