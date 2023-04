Japonský příkop vydal tajemství. Osm kilometrů pod hladinou natočili plže

„Do pastí nastražených do hloubky 8 022 metrů jsme chytili dva šneky,“ ohlásil Alan Jamieson, hlavní vědec expedice, jež se skládá z týmu australské University of Western a Tokijské univerzity námořních věd.

Chycení plži (mořští plži jsou čeledí mořských paprskoploutvých ryb) jsou podle členů expedice druhu Pseudoliparis belyaevi, podle současných informací to bylo prvně, co na ně vědci narazili v hloubce přes 8 000 metrů. „Žije jich asi 300 různých druhů, většina v mělkých vodách nebo dokonce v ústích řek. Nikdy bychom neřekli, že se mohou dostat i do takových hloubek,“ neskrýval překvapení.

V první chvíli nebylo hned jasné, jak velké exempláře byly, ale nakonec se zjistilo, že dosahují délky téměř 11 centimetrů.

Společná expedice je součástí 10letého studia hlubinné rybí populace na planetě. Navíc si klade za cíl zaznamenat i neznámé druhy plžů a ryb žijících v hloubce přes 8 000 metrů.

„Příkop Izu-Ogasawara (Boninský příkop) u jižního Japonska a obecně všechny japonské příkopy jsou neuvěřitelná místa k prozkoumání. Jsou velmi bohaté na život, dokonce až na dně,“ řekl Jamieson, zakladatel Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre.

Je přesvědčený, že z těchto extrémních hloubek se můžeme naučit mnoho o Zemi. Zjistit, jak fungují naše zdroje a celý koloběh přírody.