Manul je kočkovitá šelma velká jako kočka domácí, ale na mohutnosti jí dodává dlouhá huňatá srst a dlouhé vousy. Zvláštností manulů je, že nemňoukají, ale vydávají zvuky, které znějí jako štěkot malého psa.
Zoo Praha chová manuly již od 50. let minulého století:
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31. července 2026
Minulý týden ukázala roztomilá koťata manulů japonská zoo Kobe Animal Kingdom. Čtyři samci a jedna samička se narodili letos v květnu. Při narození vážila přibližně 150 gramů, teď už mají přes jeden kilogram a začínají jíst pevnou stravu, jako je kuřecí nebo koňské maso.
Tato dlouhosrstá zvířata pocházejí ze suchých a skalnatých oblastí Střední Asie a patří k jednomu z nejstarších dosud žijících druhů kočkovitých šelem. Zoologické zahrady je vystavují velmi zřídka, protože jsou relativně náchylná k infekcím, tvrdí mluvčí zoo v Kobe.
Manul se považuje za vzácný středoasijský druh a patří k nejobtížněji chovaným kočkovitým šelmám. V celé Evropě je v lidské péči kolem stovky jedinců. V Česku jsou manulové k vidění hned v pěti zoologických zahradách: |
- Zoo Praha
- Zoo Brno
- Zoo Jihlava
- Zoo Ostrava
- Zoopark Chomutov
Zoo Ostrava obnovila chov v roce 2025 po desetileté přestávce a letos spojila nový chovný pár v rámci evropského záchovného programu (EEP). Jihlavská zoo patří mezi dlouhodobě nejúspěšnější evropské chovatele manulů a pravidelně zde dochází k odchovům mláďat.
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Manulům se říká také kočka plavá. V angličtině se označuje jako Pallas cat. Není to tím, že by obývala honosné paláce, ale připomíná německého přírodovědce Petera Simona Pallase, který druh vědecky popsal v roce 1776. Jméno manul pochází z mongolského slova „manuul“, což v překladu znamená „divoká kočka“.
Proč je manul nevrlá a nejzamračenější kočka?
Jak ukazují některé fotky manulů, například ta z jihlavské zoo, jeho obličej působí trochu nevrle. Jako by byl neustále naštvaný, otrávený nebo mrzutý. Mohou za to nízko posazené malé kulaté uši, které nejsou vztyčené jako u většiny koček, kulatá hlava a velmi husté tváře i krátký čenich. Navíc tmavé pruhy na čele a kolem očí dělají optický dojem zamračeného obočí.
Přitom nejde o odraz jeho povahy. Manul není známý tím, že by byl trvale agresivní nebo nevrlý – ve volné přírodě je spíše samotářský, velmi plachý a vyhýbá se kontaktu s lidmi i většími predátory.
Přezdívka „grumpy cat“ se začala masově šířit po roce 2010 díky fotografiím a videím z zoologických zahrad a ochranářských projektů. Na sociálních sítích se z manula stal internetový fenomén.
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Čím je manul výjimečný?
- Patří mezi nejstarší vývojové linie malých koček – od předků ostatních koček se oddělil přibližně před 5 až 6 miliony let.
- Žije ve stepích a horských oblastech střední Asie, například v Mongolsku, Kazachstánu, Číně či Tibetu.
- Má mimořádně hustou srst, která je jednou z nejhustších mezi kočkovitými šelmami a chrání ho před mrazy až kolem −50 °C.
- Díky zavalité postavě, krátkým nohám a kulatému obličeji působí podsaditěji, než ve skutečnosti je. Ve skutečnosti váží obvykle jen 2,5 až 5 kilogramů.
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