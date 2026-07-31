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Říká se jí naštvaná kočka, místo mňoukání štěká. Japonská zoo ukázala koťata

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Koťata manula v zoologické zahradě v japonském Kobe (16. července 2026)

Koťata manula v zoologické zahradě v japonském Kobe (16. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek představil novou expozici Gobi. Na snímku...
Čtyřletá samice manula se přestěhovala z chomutovského zooparku do zoologické...
Koťata manula v zoologické zahradě v japonském Kobe (16. července 2026)
Koťata manula v zoologické zahradě v japonském Kobe (16. července 2026)
13 fotografií
Říká se jí nejmrzutější kočka na světě a když se na nějakou podíváte, hned pochopíte proč. Je to manul a považuje se za jednu z nejstarších kočkovitých šelem na světě. Svůj charakteristický vzhled si manulové uchovali téměř beze změn už zhruba šest milionů let. V Česku je chová hned pět zoologických zahrad.

Manul je kočkovitá šelma velká jako kočka domácí, ale na mohutnosti jí dodává dlouhá huňatá srst a dlouhé vousy. Zvláštností manulů je, že nemňoukají, ale vydávají zvuky, které znějí jako štěkot malého psa.

Zoo Praha chová manuly již od 50. let minulého století:

31. července 2026

Minulý týden ukázala roztomilá koťata manulů japonská zoo Kobe Animal Kingdom. Čtyři samci a jedna samička se narodili letos v květnu. Při narození vážila přibližně 150 gramů, teď už mají přes jeden kilogram a začínají jíst pevnou stravu, jako je kuřecí nebo koňské maso.

Tato dlouhosrstá zvířata pocházejí ze suchých a skalnatých oblastí Střední Asie a patří k jednomu z nejstarších dosud žijících druhů kočkovitých šelem. Zoologické zahrady je vystavují velmi zřídka, protože jsou relativně náchylná k infekcím, tvrdí mluvčí zoo v Kobe.

Koťata manula v zoologické zahradě v japonském Kobe (16. července 2026)
Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek představil novou expozici Gobi. Na snímku manul. (21. března 2024)
Čtyřletá samice manula se přestěhovala z chomutovského zooparku do zoologické zahrady v Ostravě. Tam obývá vylepšený výběh po rysech. (21. února 2025)
Koťata manula v zoologické zahradě v japonském Kobe (16. července 2026)
13 fotografií

Manul se považuje za vzácný středoasijský druh a patří k nejobtížněji chovaným kočkovitým šelmám. V celé Evropě je v lidské péči kolem stovky jedinců. V Česku jsou manulové k vidění hned v pěti zoologických zahradách: |

  • Zoo Praha
  • Zoo Brno
  • Zoo Jihlava
  • Zoo Ostrava
  • Zoopark Chomutov

Zoo Ostrava obnovila chov v roce 2025 po desetileté přestávce a letos spojila nový chovný pár v rámci evropského záchovného programu (EEP). Jihlavská zoo patří mezi dlouhodobě nejúspěšnější evropské chovatele manulů a pravidelně zde dochází k odchovům mláďat.

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Manulům se říká také kočka plavá. V angličtině se označuje jako Pallas cat. Není to tím, že by obývala honosné paláce, ale připomíná německého přírodovědce Petera Simona Pallase, který druh vědecky popsal v roce 1776. Jméno manul pochází z mongolského slova „manuul“, což v překladu znamená „divoká kočka“.

Proč je manul nevrlá a nejzamračenější kočka?

Jak ukazují některé fotky manulů, například ta z jihlavské zoo, jeho obličej působí trochu nevrle. Jako by byl neustále naštvaný, otrávený nebo mrzutý. Mohou za to nízko posazené malé kulaté uši, které nejsou vztyčené jako u většiny koček, kulatá hlava a velmi husté tváře i krátký čenich. Navíc tmavé pruhy na čele a kolem očí dělají optický dojem zamračeného obočí.

Přitom nejde o odraz jeho povahy. Manul není známý tím, že by byl trvale agresivní nebo nevrlý – ve volné přírodě je spíše samotářský, velmi plachý a vyhýbá se kontaktu s lidmi i většími predátory.

Přezdívka „grumpy cat“ se začala masově šířit po roce 2010 díky fotografiím a videím z zoologických zahrad a ochranářských projektů. Na sociálních sítích se z manula stal internetový fenomén.

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Čím je manul výjimečný?

  • Patří mezi nejstarší vývojové linie malých koček – od předků ostatních koček se oddělil přibližně před 5 až 6 miliony let.
  • Žije ve stepích a horských oblastech střední Asie, například v Mongolsku, Kazachstánu, Číně či Tibetu.
  • Má mimořádně hustou srst, která je jednou z nejhustších mezi kočkovitými šelmami a chrání ho před mrazy až kolem −50 °C.
  • Díky zavalité postavě, krátkým nohám a kulatému obličeji působí podsaditěji, než ve skutečnosti je. Ve skutečnosti váží obvykle jen 2,5 až 5 kilogramů.

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