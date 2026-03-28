Od srpna do září u nás každoročně i díky Zukalovi probíhá Mezinárodní noc pro netopýry. „Je to vždy řada akcí. Často je to spojeno s ukázkou ultrazvukových detektorů nebo živých zvířat a s krátkými přednáškami. Chceme přiblížit veřejnosti netopýry jako zvířata, která jsou hodna našeho zájmu,“ dodává. Která netopýří vlastnost nebo schopnost mu nejvíc učarovala?
Proč si zrovna netopýři natolik získali váš zájem, že jste jim zasvětil svůj vědecký výzkum?
Měl jsem štěstí, že jsem při studiu systematické biologie a ekologie narazil na profesora Jiřího Gaislera, který byl jedním ze zakladatelů moderní chiropterologie, tedy výzkumu netopýrů.
V obydlí nic neničí, nic nevykousávají ani nevytrhávají. Navíc je jeden netopýr schopen zlikvidovat až čtyři tisíce komárů za jedinou noc. Když se netopýrů zbavíte, budete mít ve svém okolí víc komárů.