Jaké zvíře se k vám hodí podle vaší povahy? Potkan, pes, morče, papoušek?

Živí tvorové po vašem boku vám mohou hodně dát. Milují nás a umí to dát najevo, ostatně proto si spousta z nás zvířecího kamaráda pořizuje. Důležité je vybrat si toho správného parťáka přesně pro vás, abyste vedle něj uměli žít. Jak si tedy vybrat mazlíčka přesně podle vaší povahy?
Oslík je symbolem trpělivosti a život s ním je skvělý. Osel totiž není jen tvrdohlavé zvíře. Naučí vás zpomalit, přestat tlačit na výkon a respektovat tempo těch druhých.

Pro život každého z nás mají obrovský význam. „Zvířata zlepšují náladu a pomáhají zvládat deprese, samotu i syndrom vyhoření,“ vypočítává psycholožka Gay Bradshaw s tím, že už po chvíli strávené s nějakým chlupáčem se nám prokazatelně sníží hladina stresu. Mnozí z nich – hlavně psi nebo třeba koně – nás navíc drží neustále v pohybu a nenechají zlenivět. „Přináší do našeho života strukturu. Musíme je krmit, venčit, pečovat o ně,“ dodává odbornice.

Právě to může být léčivé zejména pro ty, kdo v životě tak trochu ztratili směr. Zvíře jim jednoduše dá důvod vstát každé ráno z postele. Pravdou ale je, že ke každé povaze se hodí trochu jiný tvor. A i když to neplatí dogmaticky, je dobré na to při výběru čtyřnohého parťáka myslet.

Umí člověka rozpohybovat i vytáhnout z deprese. Vepříci, koně, psi i delfíni


