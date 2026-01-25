Pro život každého z nás mají obrovský význam. „Zvířata zlepšují náladu a pomáhají zvládat deprese, samotu i syndrom vyhoření,“ vypočítává psycholožka Gay Bradshaw s tím, že už po chvíli strávené s nějakým chlupáčem se nám prokazatelně sníží hladina stresu. Mnozí z nich – hlavně psi nebo třeba koně – nás navíc drží neustále v pohybu a nenechají zlenivět. „Přináší do našeho života strukturu. Musíme je krmit, venčit, pečovat o ně,“ dodává odbornice.
Právě to může být léčivé zejména pro ty, kdo v životě tak trochu ztratili směr. Zvíře jim jednoduše dá důvod vstát každé ráno z postele. Pravdou ale je, že ke každé povaze se hodí trochu jiný tvor. A i když to neplatí dogmaticky, je dobré na to při výběru čtyřnohého parťáka myslet.
|
Umí člověka rozpohybovat i vytáhnout z deprese. Vepříci, koně, psi i delfíni