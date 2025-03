Jak ochočit slepice, aby byly přítulnější. Z některých uděláte i mazlíky

Jen pro zajímavost – v dokumentu o pražském Žižkově na ČT se dokonce uvádí, že dělnické rodiny, které přišly do Prahy většinou z venkova, chovaly slepice na dvorcích pavlačových domů. Nocovat pak tito městští kurové chodili každý večer do bytu svých majitelů, přespali v kuchyni, a ráno byli opět vypuštěni na dvorek. Určité pouto si tedy slepice ke „svým lidem“ nepochybně vytvářejí.

Jak dosáhnout toho, že vám vaše slepice budou důvěřovat a z některé se díky tomu může stát opravdový mazlík, poradil v pořadu Zahradník po ruce chovatel Tomáš Trejbal.

Je to poměrně prosté a logické – slepice k vám musejí získat důvěru, pak nemají problém vás následovat nebo se k vám rozběhnout, jakmile se objevíte na zahradě. Koneckonců jste člověk, který jim nosí krmení, doplňuje vodu i jinak o ně pečuje, a vybírá vajíčka. Zahradník Tomáš Trejbal má pro jejich ochočování tři základní rady, ovšem nic není zaručené, každá slepice je jiná.

1. Lépe se ze zkušenosti Tomáše Trejbala ochočují velká plemena, nicméně takové hedvábničky jsou vedle toho na mazlení jako dělané. Navíc nehrabou a jsou vhodné k dětem.

2. Nejlépe se slepičky ochočují od kuřátka z líhně. Berou pak člověka víc za svého, když je to první dospělec, kterého po vylíhnutí spatří. A pokud povedete k péči o kuřátka či dovezené kuřičky děti, mohou si vytvořit pěkný vztah.

3. Rozhoduje i velikost hejna. Když máte do deseti slepiček, jde to snadněji než třeba právě u Tomáše Trejbala, který má zhruba dvacetihlavé slepičí hejno. Přesto i jemu se daří vybudovat si u svých slepic důvěru a po zahradě ho některé doprovázejí, některá mu vyskočí i na rameno a nechá se hladit. Pro práci se slepicemi je to rozhodně výhoda.

Chovat slepice, pokud máte vlastní zahradu a podmínky k chovu, se rozhodně vyplatí. Nejde jen o zdroj výborných domácích vajíček, slepice jsou také spolehlivé likvidátorky klíšťat na pozemku. Už to samo o sobě stojí za úvahu, zda si nějaké pořídit.

Připraveno ve spolupráci s pořadem Zahradník po ruce.