Géniové z říše zvířat. Kráva, co používá nástroje, a pes s mimořádným IQ

Marek Burza
Někteří domácí mazlíčkové aportují klacíky, luští hádanky s jídlem nebo si pamatují jména svých oblíbených hraček. Existují však i někteří zvířecí Einsteinové, jejichž inteligence je skutečně mimořádná.
Část 1/7

Báječná Veronika

Geniální kráva Veronika, která se naučila používat nástroje.

Vědci zásadně přehodnocují pohled na inteligenci hospodářských zvířat poté, co zjistili, že rakouská kráva jménem Veronika používá nástroje s nečekanou obratností.

Objev, o kterém informovali odborníci z Vídně, naznačuje, že krávy disponují mnohem vyvinutějšími kognitivními funkcemi, než se dříve předpokládalo. Studii zveřejnili v časopise Current Biology.

Veronika, která žije v horské vesnici v rakouských Alpách, strávila roky zdokonalováním techniky drbání pomocí klacíků, hrábí a košťat. Experti na zvířecí inteligenci s údivem zjistili, že kráva dokáže využívat oba konce stejného předmětu k různým účelům.

Kočky jsou mistryně zenu. Naučte se od nich tři věci, zlepší vám život

Pokud zatouží po intenzivním drbání na zádech či jiných méně citlivých místech, použije štětinatou část koštěte. Naopak pro jemnější dotyk na citlivém břiše volí hladký konec rukojeti. Takto promyšlené používání nástrojů je u skotu naprostým unikátem a v živočišné říši se vyskytuje jen zřídka.



