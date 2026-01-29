Báječná Veronika
Vědci zásadně přehodnocují pohled na inteligenci hospodářských zvířat poté, co zjistili, že rakouská kráva jménem Veronika používá nástroje s nečekanou obratností.
Objev, o kterém informovali odborníci z Vídně, naznačuje, že krávy disponují mnohem vyvinutějšími kognitivními funkcemi, než se dříve předpokládalo. Studii zveřejnili v časopise Current Biology.
Veronika, která žije v horské vesnici v rakouských Alpách, strávila roky zdokonalováním techniky drbání pomocí klacíků, hrábí a košťat. Experti na zvířecí inteligenci s údivem zjistili, že kráva dokáže využívat oba konce stejného předmětu k různým účelům.
Pokud zatouží po intenzivním drbání na zádech či jiných méně citlivých místech, použije štětinatou část koštěte. Naopak pro jemnější dotyk na citlivém břiše volí hladký konec rukojeti. Takto promyšlené používání nástrojů je u skotu naprostým unikátem a v živočišné říši se vyskytuje jen zřídka.