Dřív pobíhala po kanceláři v podpatcích, dnes objevuje svět v trekových botách, s foťákem na krku. „Bylo by škoda nepodělit se o zážitky s ostatními,“ říká Erika Valkovičová. A popisuje první ze svých instagramových snímků: „Tulení mládě na ostrově Helgoland v Německu si v bílém písku užívalo jemný mořský vánek.“
Autor: Instagram / @epicbyerika
Říká, že profesí krajinářského fotografa se v našich končinách bohužel uživit nelze. „Proto jsem se rozhodla spojit svou vášeň pro cestování a fotografii a jako průvodkyně poznávacích zájezdů můžu inspirovat ostatní k jedinečným zážitkům a ukázat jim svět trochu jinak,“ přibližuje slovenská rodačka Erika Valkovičová, která žije v Praze již téměř dvacet let.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Erika má na svém cestovatelském kontě šest desítek navštívených zemí a kromě toho, že se živí jako průvodkyně, předává své fotografické zkušenosti na soukromých fotoexpedicích. Letos v červenci například chystá cestu do Grónska. „Učím lidi fotit tak, aby jejich snímky nebyly jen ‚cvaky‘ do rodinného alba, ale skutečné vzpomínky se špetkou umění,“ říká Erika. Na snímku nezapomenutelný východ slunce v národním parku Great Sand Dunes v Coloradu v USA.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Instagramový profil @epicbyerika si založila už před více než deseti lety, původně byl zamýšlen jako osobní cestovatelský deník. „Dlouhé roky jsem se mu nevěnovala tak, jak bych chtěla, a teď to doháním,“ přiznává. Na snímku fragment ledu osvětlený sluncem na slavné černé Diamantové pláži na Islandu.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Nyní se Erika zaměřuje výhradně na fotografii. „K budování obsahu přistupuju systematicky. Vizuálně si jej plánuju dopředu a snažím se o konzistenci. Chci to dělat pořádně, protože mám co sdílet. Ráda bych založila i nový profil zaměřený na cestovatelské inspirace, kde kromě fotek a videí budu sdílet tipy a doporučení z pohledu cestovatelky, průvodkyně a fotografky,“ prozrazuje Erika své plány. A vy se můžete potěšit jejími dalšími fotografiemi. Na snímku nejfotografovanější pláž na Seychelách Anse Source d’Argent při romantickém západu slunce.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Na čarovný západ slunce na ostrově La Digue na Seychelách čekala tři roky.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Fotografie chrámového komplexu v Angkoru se zajímavým východem slunce a dramatickymi mraky. Právě po Kambodži a Vietnamu Erika aktuálně cestuje jako průvodce...
Autor: Instagram @epicbyerika
Snímek „Kdysi dávno...“ zveřejnil National Geographic ve svém výběru. Erika ho vyfotila v roce 2018 v Grónsku, kam už podnikla nesčetně cest. Proto tam bude i letos v červenci zkušenou průvodkyní.
Autor: Instagram @epicbyerika
Impozantní ledovou kru plující ve vodách Ilulissatu zachytila předloni v srpnu opět na jedné z cest do Grónska.
Autor: Instagram / @epicbyerika
A fascinující Grónsko ještě jednou. Tentokrát racek sedící na vrcholu plovoucího ledovce ve fjordu Ilulissat.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Horské jezero Lago di Braies v údolí Valle di Braies v italských Dolomitech v nadmořské výšce 1496 metrů (2020)
Autor: Instagram @epicbyerika
Úchvatný výhled na Matterhorn při východu slunce ve výšce 3100 m nad mořem z vyhlídkové plošiny za nejvýše položeným hotelem ve Švýcarských Alpách. (duben 2017)
Autor: Instagram @epicbyerika
Východ slunce a dokonalý zrcadlový odraz hor v Laguna de los Tres v národním parku Los Glaciares, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO v Patagonii v Argentině. Foceno o Vánocích 2018 při vzácném bezvětří.
Autor: Instagram @epicbyerika
Fušimi Inari-taiša. Hlavní šintoistická svatyně božstva Inari v japonském Kjótu (říjen 2016)
Autor: Instagram @epicbyerika
Tekoucí láva ve tvaru srdce na Havaji. Autorka ráda objevuje srdíčka v přírodě.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Srdce najdete i na jednom z Eričiných nejoblíbenějších snímků polární záře. Pořídila ho v září 2020 na pláži Uttakleiv v Norsku, nazvala ho „Arktická láska“ a uveřejnilo ho BBC.
Autor: Instagram @epicbyerika
Kouzelné jezero Bajkal v noci, kdy se teplota pohybovala okolo . -35 °C. (únor 2022)
Autor: Instagram @epicbyerika
Okouzlující okamžiky pod mystickým prstencovým zatměním Slunce v San Antoniu v americkém Texasu.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Jedna z Eričiných prvních fotografií polární záře u laguny Jökulsárlón na Islandu z roku 2016.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Hypnotizující záře vroucí lávy, valící se přes havajskou krajinu v červenci 2017. Viděli jste už někdy aktívní sopku na vlastní oči?
Autor: Instagram @epicbyerika
Nadpozemsky tyrkysová ledová jeskyně Sparkle na Islandu, kterou Erika navštívila jako průvodkyně v březnu loňského roku.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Spirálovitá modrá ledová jeskyně na Islandu.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Ledová jeskyně získala téměř černý odstín díky vulkanickému popelu.
Autor: Instagram / @epicbyerika
Diamanty, které netrvají věčně. Slavná islandská pláž s černým pískem, nazývaná také Diamantová pláž. Pro obrovské úlomky ledu z ledovce, unášené na břeh. (prosinec 2020 při odlivu)
Autor: Instagram @epicbyerika
Erika Valkovičová, které dělá radost přinášet svými fotografiemi inspiraci a radost i ostatním.
Autor: Instagram / @epicbyerika