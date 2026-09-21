Scéna, kterou nejspíš dobře zná nejeden rodič, se odehrála v americkém Tanganyika Wildlife Parku v Kansasu. Místo dítěte, které odmítá opustit bazén nebo dětské hřiště, v ní ale hlavní roli sehrál tehdy asi šestitýdenní hrošík liberijský jménem Mars.
Chovatelé potřebovali mládě dostat z vody dovnitř na večeři. Mars měl ovšem jiné plány. Výzvy k odchodu ignoroval, ve vodě si lehal a před ošetřovateli se zase vzdaloval. Čím víc se ho snažili přimět ke spolupráci, tím jasněji dával najevo, že koupání pro něj ještě neskončilo.
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Pak dorazila matka Posie.
Podle ředitele parku Matta Foutse stačil její důrazný mateřský pohled, kterému děti obvykle rozumějí bez jediného slova. Mars přestal vzdorovat, vylezl z vody a následoval matku dovnitř. Záběry se následně staly internetovým hitem a nasbíraly desítky milionů zhlédnutí.
Mars si získal internet dřív, než oslavil první narozeniny
Na svět přišel 26. června 2025 v Tanganyika Wildlife Parku v americkém státě Kansas. Jeho rodiči jsou Posie a Pluto. Při narození vážil přibližně 13 liber, tedy necelých šest kilogramů. Už během prvních týdnů se z něj díky videím z parku stala hvězda sociálních sítí.
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Park jeho nejslavnější okamžiky připomněl také v sestřihu před prvními narozeninami. Právě video s tvrdohlavým odmítáním odchodu z vody patří k těm, která Marsovi přinesla největší popularitu. Samotný park ho dnes představuje jako svého slavného hrošíka a nabízí návštěvníkům i speciální setkání s jeho rodinou.
Ve volné přírodě takový hrošík bojuje o přežití
Za roztomilým videem se přitom skrývá podstatně vážnější příběh. Hrošík liberijský patří mezi ohrožené druhy. Ve volné přírodě žije pouze v západní Africe, především v Libérii. Menší populace se vyskytují také v Sierra Leone, Guineji a Pobřeží slonoviny.
Oproti mnohem většímu hrochovi obojživelnému je hrošík liberijský také méně závislý na vodě. Dospělí jedinci váží zhruba 160 až 270 kilogramů, žijí převážně samotářsky a aktivní bývají hlavně v noci. Mládě s matkou však zůstává delší dobu, takže Posie bude mít ještě dost příležitostí ukázat Marsovi, kdo má v rodině poslední slovo.