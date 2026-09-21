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Hrošík Mars nechtěl ven z vody. Matce Posie stačil jediný pohled

Natálie Brabcová
  4:00
Domlouvání ani lákání nepomáhalo. Malý hrošík Mars si pobyt ve vodě užíval natolik, že se mu ven zkrátka nechtělo. Když už si s ním chovatelé nevěděli rady, přišla jeho matka Posie. Stačil jediný pohled a vzdor byl rázem u konce.

Scéna, kterou nejspíš dobře zná nejeden rodič, se odehrála v americkém Tanganyika Wildlife Parku v Kansasu. Místo dítěte, které odmítá opustit bazén nebo dětské hřiště, v ní ale hlavní roli sehrál tehdy asi šestitýdenní hrošík liberijský jménem Mars.

Chovatelé potřebovali mládě dostat z vody dovnitř na večeři. Mars měl ovšem jiné plány. Výzvy k odchodu ignoroval, ve vodě si lehal a před ošetřovateli se zase vzdaloval. Čím víc se ho snažili přimět ke spolupráci, tím jasněji dával najevo, že koupání pro něj ještě neskončilo.

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Pak dorazila matka Posie.

Podle ředitele parku Matta Foutse stačil její důrazný mateřský pohled, kterému děti obvykle rozumějí bez jediného slova. Mars přestal vzdorovat, vylezl z vody a následoval matku dovnitř. Záběry se následně staly internetovým hitem a nasbíraly desítky milionů zhlédnutí.

Mládě hrošíka liberijského se narodilo v únoru 2021.
Mládě hrošíka liberijského se narodilo v únoru 2021.
Mládě hrošíka liberijského (4. 11. 2020)
Zoo v Ústí nad Labem se po 18 letech vrátila k chovu vzácného hrošíka liberijského.
9 fotografií

Mars si získal internet dřív, než oslavil první narozeniny

Na svět přišel 26. června 2025 v Tanganyika Wildlife Parku v americkém státě Kansas. Jeho rodiči jsou Posie a Pluto. Při narození vážil přibližně 13 liber, tedy necelých šest kilogramů. Už během prvních týdnů se z něj díky videím z parku stala hvězda sociálních sítí.

VIDEO: Safari park oslavuje další mládě hrošíka, druhé po 15 letech

Park jeho nejslavnější okamžiky připomněl také v sestřihu před prvními narozeninami. Právě video s tvrdohlavým odmítáním odchodu z vody patří k těm, která Marsovi přinesla největší popularitu. Samotný park ho dnes představuje jako svého slavného hrošíka a nabízí návštěvníkům i speciální setkání s jeho rodinou.

Ve volné přírodě takový hrošík bojuje o přežití

Za roztomilým videem se přitom skrývá podstatně vážnější příběh. Hrošík liberijský patří mezi ohrožené druhy. Ve volné přírodě žije pouze v západní Africe, především v Libérii. Menší populace se vyskytují také v Sierra Leone, Guineji a Pobřeží slonoviny.

Oproti mnohem většímu hrochovi obojživelnému je hrošík liberijský také méně závislý na vodě. Dospělí jedinci váží zhruba 160 až 270 kilogramů, žijí převážně samotářsky a aktivní bývají hlavně v noci. Mládě s matkou však zůstává delší dobu, takže Posie bude mít ještě dost příležitostí ukázat Marsovi, kdo má v rodině poslední slovo.

Funguje u vás doma také rodičovský pohled?

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