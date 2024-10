Ve třech měsících je legendou. Pomohly tomu sociální sítě a světová média

Hrošík liberijský je vlastně takový trpasličí hroch a jen v českých zoologických zahradách jej pravděpodobně vidělo víc lidí, než kolik jich ho zahlédlo v pralesích západní Afriky, kde tento ohrožený druh žije.

Protože se samička Moo Deng, což v překladu znamená „Skákající prase“, narodila jako příslušnice ohroženého druhu v zoologické zahradě (ve městě Si Racha, asi 120 km jihovýchodně od Bangkoku), je jeho ambasadorkou už z podstaty. Přitáhnutí pozornosti k této buclaté holčičce roztomilými snímky a vide natočenými jejím chovatelem je tedy jednoznačně chvályhodné. Dokonce i počet návštěvníků její domovské zoo se brzy zdvojnásobil.

Nicméně nutno dodat, že ne všichni návštěvníci se k Moo Deng a její matce chovali adekvátním způsobem – aby ji viděli naživo v akci, když například odpočívala, byli schopni po ní něco házet nebo stříkat vodu. Zoo tedy musela k výběhu nainstalovat kamerový systém a postavit k němu i ostrahu, přece jen je Moo Deng pořád mládě, které potřebuje klid a hodně spánku.

Chtěl z ní hvězdu, tak ji má

Jedenatřicetiletý Thajec rozhodně nepředpokládal, že Moo Deng rozpoutá takové šílenství. Když totiž podobným způsobem na sítích prezentoval jejího staršího bráchu, který byl stejně rozkošný, nic takového se nedělo. Miniaturní hroší holčičce, která měla ve dvou měsících 20 kilogramů a nyní je její váha na téměř 33 kilogramech, zřejmě nechybí faktor X.

Smějící se, roztomilá samička Moo Deng. Jako všichni hrošíci liberijští se narodila bez zubů.

„Už když jsem ji viděl poprvé – když se narodila – jsem se rozhodl, že z ní udělám hvězdu. Ale nikdy jsem si nemyslel, že bude slavná i mimo Thajsko, celosvětově,“ citoval chovatele jménem Atthapon Nundee The Guardian. Hrošíci liberijští se rodí i v porovnání s velikostí svých rodičů opravdu maličcí, a přestože jsou hned po porodu schopni běhat, rodí se bezzubí. Což jejich výrazu jednoznačně přidává na roztomilosti, Moo Deng je živým důkazem.

A tak lze napříč internetem najít spousty jejích videí, fotografií, vtipných i méně vtipných koláží nebo nabídek triček či doplňků s její podobiznou. Jen na instagramu má její profil khamoo.andthegang více než půl milionu sledujících, na Tik Toku pak 3,2 milionu. „Doufám, že roztomilá Moo Deng zvýší povědomí o tomto velmi ohroženém druhu a že se o něm budou chtít lidé dovědět více,“ uvedl také její chovatel.

A takhle to dopadlo, když se do Moo Deng zakoukal britský cukrář Ben Cullen. Na Instagramu jeho dort na konci září obdivovaly statisíce sledujících.

Než tuto malou tlustokožku ukážete svým dětem, malé varování: její popularita zasáhla i do cukrařiny. Tak nebuďte překvapení, když váš potomek zatouží po narozeninovém dortu vymodelovaném právě do její podoby. A nebo na vás vyškemrá třeba výlet do Dvora Králové, jedné z českých zoo, kde jsou hrošíci liberijští celoročně k vidění. Další jsou zoo v Plzni, Olomouci a Jihlavě.