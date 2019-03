Ptákem roku je hrdlička, symbol párového soužití a boje o zdravou krajinu

Lov bohužel stále povolen V posledních letech se stala hrdlička divoká jedním ze symbolů ochrany ptáků v Evropě. Její populace na úrovni celé Evropy poklesla podle některých studií a odhadů o 30–49 % za zhruba 16 let, respektive o 79 % mezi roky 1980 a 2014. Ve Velké Británii došlo od roku 1995 k úbytku o více než 90 %, Belgie hlásí snížení populace až o 70 % za posledních 30 let. Hrdlička divoká obvykle žije skrytě a je poměrně plachá. Jedním z důvodů jejího ubývání je odstřel ve Středomoří. BirdLife Malta sledujte migrační cesty ptáků pomocí vysílaček a snaží se odstřelu zabránit. Kromě intenzivního zemědělství hrdličku divokou ohrožuje také lov, legální i nelegální. Přesto, že je na evropském červeném seznamu IUCN uvedena jako zranitelný druh, v deseti státech Evropské unie se může lovit legálně. Ve Francii, Itálii, V Bulharsku, Řecku, Španělsku, v Rakousku, Portugalsku, Rumunsku, na Kypru a Maltě. Využívají legálních výjimek, které umožňuje směrnice EU o ptácích. „Odhady hovoří o počtu 1 425 102 až 2 245 166 ulovených jedinců ročně. Například ve Španělsku je to až 800 tisíc, v Řecku 380 tisíc, v Itálii 300 tisíc hrdliček. V Rakousku jde odhadem o 8 tisíc jedinců ročně,“ říká Zdeněk Vermouzek. „Díky tlaku EU se lov postupně omezuje, je ale potřeba jej snížit mnohem víc,“ zdůrazňuje.