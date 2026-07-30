1. Nestříhejte
Při pohledu na vašeho mazlíčka vás možná v horku napadne to, co mnohé: „To já bych se v takovém kožichu upekl,“ a přemýšlíte, jak zvířeti ulevit. Mnoho majitelů psů a koček tak v létě automaticky sahá po střihacím strojku v domnění, že zvířeti pomůže.
Srst však funguje jako izolace a chrání zvíře nejen před chladem, ale i před horkem. Navíc brání i spálení kůže. Rozhodně se nedoporučuje holení u plemen s podsadou, jako jsou například ovčáci, husky, retrívři, špicové nebo většina koček.
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Bez kožichu by přišli o přirozenou termoregulaci a u některých kromě úpalu hrozí i zničení struktury srsti. Strojkem můžeme upravovat pouze nelínající plemena typu pudla nebo bišonka.
U ostatních postačí v létě poctivě vyčesávat podsadu, aby kožich větral. Bezsrstá plemena nebo zvířata s řídkou a světlou srstí na břiše a uších je vhodné chránit speciálním opalovacím krémem určeným pro zvířata.