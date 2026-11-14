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Hobby dogging byl vtip z klubovny. Teď lidé venčí psy, kteří neexistují

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Skupina lidí s prázdnými vodítky přeskakuje překážky, rozdává povely a chválí psy, které nikdo nevidí. Video z kurzu takzvaného hobby doggingu se tento týden znovu šíří po sociálních sítích, nové ovšem není. Podle trenérky, která kurzy vymyslela, se na nich necvičí pes, ale člověk: jeho držení těla, hlas a soustředění. Zájemců o kurz přitom bylo mnohem méně, než by napovídal ohlas na internetu.

Video, které obletělo sítě, není nové

Třicetisekundové video zveřejnil 11. listopadu na síti X účet NEXTA. Skupina lidí na něm prochází trať s překážkami a v rukou drží vodítka, na jejichž konci nic není. Účastníci rozdávají povely a chválí, jako by vedli skutečné psy. Do 13. listopadu mělo video téměř 190 tisíc zhlédnutí.

Záběry NEXTA připisuje kurzu německé trenérky psů Barbary Gerlingerové. Nový kurz to ovšem není. Trend se v Německu objevil už loni na podzim.

Při hobby doggingu se necvičí pes, ale člověk

Pes tu žádný není, a tak se cvičí ten, kdo drží vodítko. Barbara Gerlingerová vychází z jednoduchého pravidla: problém nikdy není pes, ale vždycky ten na druhém konci vodítka. Kdo se nemusí starat o skutečné zvíře, víc se soustředí sám na sebe, tedy na držení těla, hlas a napětí v těle.

Pro některé je kurz zkouškou nanečisto, než vezmou na vodítko skutečného psa. Jednašedesátiletá Anette Hilkertová z okresu Heilbronn vodí po hřišti imaginární boxerku Chantal, kterou pojmenovala po svém zemřelém psovi. Její skutečný pes Mottchen mezitím čeká o pár metrů dál v kufru auta.

Snadné to podle trenérky není. „Je docela namáhavé soustředit se dvacet minut na něco, co tu není,“ řekla v reportáži ZDF. Účastníci se svými psy za povelů „hop, hop“ přeskakují nízké tyčky a obcházejí kužely. Chválí je, hladí vzduch a sahají po pamlscích, které si jen představují.

Nápad vznikl jako vtip v klubovně

Barbara Gerlingerová je trenérka psů z Bad Friedrichshallu u Heilbronnu v Bádensku-Württembersku. S nápadem přišla při veselém posezení v klubovně. Měl to být jen letmý vtip, myšlenka jí však nedala pokoj. Sama připouští, že je trochu bláznivá. Podle ní je ovšem bláznivý celý dnešní svět. Kurzy přitom myslí vážně.

Pro kurzy si sama vyrobila vyztužená vodítka. Videa z tréninků pak se synem zveřejnila na sítích a jedno z nich mělo loni na podzim skoro pět milionů zhlédnutí. Příběh trenérky se tehdy dostal až do Spojených států a Japonska.

Po vzoru hobby horsingu

Trénink s prázdným vodítkem vznikl po vzoru hobby horsingu, při kterém dospělí cválají parkurem s koníkem na tyči. Pes tady nemá ani tu hlavu na tyči.

Oproti skutečnému psovi má ten neviditelný i praktické výhody, které s nadsázkou vypočítala ZDF. Nepřijde vám poplatek za psa ani na účty od veterináře, navíc imaginární pes nepouští chlupy, neštěká, neslintá a nenechává po sobě hromádky.

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Témata: Heilbronn

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