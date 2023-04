Hmyzem roku 2023 je kovově lesklý tesařík pižmový, z krajiny pomalu mizí

Podle vědců žije stále na většině území Česka, z krajiny pomalu ale jistě mizí, a to jak početností, tak i množstvím lokalit výskytu. ČSE tak vyzývá veřejnost k procházkám do přírody a k účasti na mapování tohoto druhu. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Michal Andrle z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jak poznat tesaříka pižmového Stáhněte si PDF, kde najdete více zajímavostí o tesaříkovi.

Cílem kampaně, kterou ČSE vyhlašuje od roku 2021, je představit široké veřejnosti zajímavého zástupce hmyzu a přispět tak k jeho poznání a ochraně. Loni byl hmyzem roku cvrček polní, druh typický především pro teplejší oblasti Česka, a předloni ohrožený motýl jasoň dymnivkový.

Populace tesaříka pižmového podle entomologů za poslední dobu ubyla dost dramaticky na to, aby se dostal na seznam ohrožených druhů. Důvodem ohrožení je podle nich ztráta vhodných míst pro jeho vývoj, především dříve běžných hlavatých vrb, které sloužily jako zdroj palivového dříví, letniny pro dobytek a proutí na košíky.

Právě v nich se tesaříku pižmovému dříve velmi dařilo. „Dnes ale vrbové proutí ani letnina nejsou skoro potřeba. Hlavaté vrby, tradiční to součást české kulturní krajiny, proto mizí – a spolu s nimi i vhodné prostředí (nejen) pro tesaříky pižmové,“ uvedli zástupci ČSE.

Tesařík pižmový je snadno rozpoznatelný druh – jako ostatní tesaříci má dlouhá tykadla a dlouhé nohy, je také silně kovově zbarven, nejčastěji zeleně, modře či s nachovými nádechy. Dospělí jedinci se vyskytují od konce května do září, nejvíce v červenci a srpnu.

Veřejnost se může zapojit do mapování tesaříka pižmového prostřednictvím webové aplikace iNaturalist, nálezy s fotodokumentací je však možno odevzdávat také Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) prostřednictvím aplikace BioLog, případě e-mailem na sekretariát entomologické společnosti.