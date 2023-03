Ohluchl jim pes, přesto se naučili s ním komunikovat a přivolat ho

První, co vás zcela přirozeně a logicky napadne: Jak proboha přivolám hluchého psa? Rudolf Desenský, specialista na psí duši, v první řadě všechny uklidňuje, že nejde o handicap, který by se nedal zvládnout. Sám má jednu úplně hluchou fenu a komunikovat spolu umí. Hlavně sebe ani psa nelitujte.

Paní Elena s dcerou určitě zvolily správně, když se právě na něj obrátily s prosbou o pomoc v rámci natáčení pořadu Kočka není pes, jehož sedmá řada právě premiérově běží v televizi. Chtěly hlavně poradit, jak s Aidou pracovat, aby dokázala vnímat jejich povely, samozřejmě hlavně přivolání. A naučit se s ní lépe komunikovat a zároveň odbourávat její strach z větších psů.

V první řadě je Desenský uklidnil, že cesta existuje, i když nejprve s jeho oblíbenou couračkou (dlouhé provazové vodítko na psa, za jehož konec si psa můžete přitáhnout a naučit ho tak přivolání). A předvedl jim na své úplně hluché fence, že se postupně mohou dopracovat k tomu, že si Aidu přivolají i puštěnou na volno. Musí ale opravdu poctivě trénovat, bez toho to nejde.

20. února 2022

Ruda tedy paní Eleně nejprve názorně ukázal, jak naučit Aidu základní povel přivolání nejprve pomocí couračky a s přidáním specifického gesta – jemného pokynu obou dlaní obrácených k sobě.

Zároveň je potřeba, aby ji zvykali na vyrušení kdykoliv a kdekoliv – tím, že po ní něco hodí – drobný kamínek a podobně. Jakmile se na ně otočí, naznačí naučené gesto přivolání a pak samozřejmě musí následovat zasloužená pochvala, když pes opravdu přijde (případně si ho pomocí couračky přitáhnu).

Je potřeba to cvičit nahodile a často, kdykoliv během dne, doma i venku. Paní Elena a její rodina to prý s Aidou během měsíce stihly skvěle natrénovat doma – házejí po Aidě staré ponožky smotané do kuličky. Krásně prý na to reaguje. A podobně to Rudovi předvedla s Aidou i venku v parku. To půjde. A budou skvěle připraveni na to, až Aida neuslyší. Všichni ovšem musí používat stejný povel, aby v tom fence neudělali zmatek.