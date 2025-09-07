Hlemýžď má opačně stočenou ulitu. Milovnice přírody mu marně hledá lásku

Autor:
  13:49
Ned je úplně normální, milý hlemýžď. Kdyby měl svůj profil na seznamce, mohlo by v něm stát: „Dobrý posluchač s vlastním domem, milovník brokolice, hledá lásku.“ Jenže ve svém okolí už vyčerpal všechny možnosti, ovšem nikoli proto, že by byl vybíravý nebo nepřitažlivý. Milostný život mu ničí na první pohled drobný anatomický problém.
Ulita hlemíždě Neda se točí na neobvyklou levou stranu. (22. srpna 2025)

Ulita hlemíždě Neda se točí na neobvyklou levou stranu. (22. srpna 2025) | foto: ČTK

Ulita hlemíždě Neda se točí na neobvyklou levou stranu. (22. srpna 2025)
Ulita hlemíždě Neda se točí na neobvyklou levou stranu. (22. srpna 2025)
Ještě častěji vás na různá místa filmem zpracovaného příběhu zavedou lesy a...
Pod vedením Chodce to hobiti vzali z Hůrky přes Hustoles. Však víte – cestovat...
5 fotografií

Nedova ulita se točí doleva, nikoli doprava, což z něj dělá jednoho ze 40 tisíc hlemýžďů, jejichž pohlavní orgány se neshodují s ostatními jedinci svého druhu. Pokud se nenajde další šnečí levák, čeká tohoto mladého plže celý život nechtěného celibátu.

Tato ponurá vyhlídka přiměla milovnici přírody z Nového Zélandu, která levotočivého hlemýždě v srpnu našla na zahradě, aby spustila kampaň s cílem najít mu ideálního partnera. Ale Nedovo hledání pravé lásky je (jak se dalo očekávat) pomalé.

Giselle Clarksonová právě plela zeleninovou zahradu ve Wairarapa na Severním ostrově, když její pozornost upoutal hlemýžď, který vypadl z listové zeleniny. Clarksonová, autorka a ilustrátorka knihy o přírodě The Observologist, má ráda hlemýždě a dlouho hledala jedince s levotočivou ulitou.

S chovem hlemýžďů na jídlo začal Rus díky embargu. Takže ho chválí

„Okamžitě jsem věděla, že ho nemůžu jen tak hodit zpátky do plevele k ostatním,“ řekla. Místo toho poslala fotografii svého šneka vedle pravotočivého plže jako důkaz kolegům z časopisu New Zealand Geographic.

A tento časopis zahájil celostátní kampaň s cílem najít partnerku pro Neda, který dostal jméno podle leváka Neda Flanderse ze seriálu Simpsonovi, jenž kdysi otevřel obchod nazvaný Pro leváky.

To také vysvětluje, proč v souvislosti s osamělým hlemýžděm Giselle používá mužské zájmeno, ačkoli jsou hlemýždi hermafroditi; pohlavní orgány mají na krku a jsou schopní produkovat jak vajíčka, tak spermie.

„Když máte hlemýždě s pravotočivou ulitou a hlemýždě s levotočivou ulitou, nemohou se spojit ve správné poloze,“ řekla Clarksonová. „Levotočivý hlemýžď se tedy může pářit pouze s jiným hlemýžděm s ulitou zatočenou doleva.“

Partner se stále hledá

Nedovy šance by teoreticky měla zvýšit skutečnost, že nemusí hledat milostného partnera opačného pohlaví. Ale jeho schránka zůstává prázdná, s výjimkou hrstky fotografií hlemýžďů s nesprávně identifikovanou pravotočivou ulitou, dodala Clarksonová.

„Vůči Nedovi jsme projevili velké nadšení a podporu, mnoho lidí s ním soucítí a opravdu mu přeje to nejlepší; stalo se z něj něco jako symbol naděje pro všechny, kteří hledají lásku,“ řekla Clarksonová. Ale zatím se neobjevil žádný hlemýžď, který by pro Neda byl ten pravý (vlastně levý).

Nedovy romantické strasti přilákaly pozornost světových médií, ale přísné kontroly biologické bezpečnosti na Novém Zélandu znamenají, že nemůže spoléhat na to, že by si našel lásku v zámoří. Jiní levotočiví šneci ale měli díky veřejným kampaním štěstí, a proto zůstává Giselle Clarksonová optimistická.

V roce 2017 se britský levotočivý šnek Jeremy – pojmenovaný po levicovém politikovi a milovníkovi zahradničení Jeremym Corbynovi – po smrti následující po rušném dvouletém životě dočkal nekrologu v deníku The New York Times.

Ulita hlemíždě Neda se točí na neobvyklou levou stranu. (22. srpna 2025)
Ulita hlemíždě Neda se točí na neobvyklou levou stranu. (22. srpna 2025)
Ulita hlemíždě Neda se točí na neobvyklou levou stranu. (22. srpna 2025)
Ještě častěji vás na různá místa filmem zpracovaného příběhu zavedou lesy a skály v okolí jezera Wakatipu. Pokud se Gandalf dramaticky vyhoupne do sedla nebo někam cválá na koni, je to zpravidla někde tady.
5 fotografií

Hledání levotočivých partnerů pro Jeremyho vedlo k objevu dvou potenciálních partnerů, kteří zpočátku dávali přednost jeden druhému. Ale nakonec se do tohoto milostného trojúhelníku vklínil i Jeremy a do své smrti měl 56 potomků – všichni byli pravotočiví.

Pro vědce to byla fascinující příležitost prozkoumat, co vede ke vzniku levotočivých šneků, přičemž příčinou je s největší pravděpodobností vzácná genetická mutace. Studie šnečích farem v Evropě vedly vědce k odhadu, že levotočivý je zhruba jeden ze 40 tisíc hlemýžďů.

Ve Wairarapa zatím Clarksonová chová Neda v akváriu ve svém obývacím pokoji a navázala s ním tiché přátelství, které v ní probouzí řadu existenciálních otázek. Třeba se hlemýždi necítí osamělí, napadlo ji. Co když Nedovi život svobodného hermafrodita nevadí?

Ať už se cítí jakkoli, zatím pravděpodobně má ještě dost času. Hlemýždi kropenatí se dožívají dvou až pěti let a Nedovi je podle ulity asi šest měsíců. Přesto Clarksonová cítí tlak, aby mu zajistila plnohodnotný partnerský život. „Nikdy jsem se necítila tak stresovaná kvůli blahu obyčejného šneka,“ řekla. „Pořád Neda kontroluju, je to skoro posedlost,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...

S houbami je to teď bída. Podívejte se na úlovky šťastných hledačů

Podle aktuální mapy Českého hydrometeorogického ústavu je prognóza výskytu hub vcelku nepříznivá. Přesto se během předchozích dvou týdnů přece jen něco našlo. Podívejte se na úlovky našich čtenářů.

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...

Nejkrásnější zahrada 2025: známe výsledky čtenářské ankety i výběr odborníků

Soutěž

S koncem prázdnin doběhla do finále i naše letošní Nejkrásnější zahrada, soutěž, kterou bylo radost připravovat i sledovat. Čtenářům, kteří se s ostatními podělili o kousek svého soukromí pod širým...

Hlemýžď má opačně stočenou ulitu. Milovnice přírody mu marně hledá lásku

Ned je úplně normální, milý hlemýžď. Kdyby měl svůj profil na seznamce, mohlo by v něm stát: „Dobrý posluchač s vlastním domem, milovník brokolice, hledá lásku.“ Jenže ve svém okolí už vyčerpal...

7. září 2025  13:49

Houby potřebují vzduch. Košík je vždycky lepší volba, poslouží i stará utěrka

Houbaření je jako národní sport. Vstávání za rozbřesku, na nohy holínky a nadějné očekávání, že se za každým pařezem skrývá obrovský hřib. Jenže i ten největší úlovek se může zkazit, když ho špatně...

7. září 2025

Co v září? Naposledy přihnojte cukety a rajčata, množte, vysévejte, mulčujte

Září je na zeleninové zahradě nejen časem sklizně, skladování i zpracovávání úrody, ale i posledního přihnojování či nových výsevů. Do zimy se toho prostě dá ještě hodně stihnout, abychom maximálně...

7. září 2025

S houbami je to teď bída. Podívejte se na úlovky šťastných hledačů

Podle aktuální mapy Českého hydrometeorogického ústavu je prognóza výskytu hub vcelku nepříznivá. Přesto se během předchozích dvou týdnů přece jen něco našlo. Podívejte se na úlovky našich čtenářů.

6. září 2025

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

5. září 2025,  aktualizováno  22:05

Váhala bych, zda dám synovi morče. Šíří mykózu, a tedy záněty kůže, líčí vědkyně

Premium

Mít doma „živého plyšáka“ je fajn, ale nemusí to být vždy zdravé. Magazín Víkend DNES přináší rozhovor s mykoložkou Adélou Wennrichovou, která zkoumá „houbová rizika“ domácího chovu a možnosti...

5. září 2025

Zbavte se škůdců už na podzim. Zahrada se za to na jaře odvděčí

Zahrádkářská sezóna sice s příchodem chladnějšího počasí končí, ale zdaleka nekončí boj proti škůdcům. Mnoho z nich totiž přežívá zimu ve stromech, v půdě nebo listí, aby si počátkem jara po vydatném...

5. září 2025  9:39

Udělejte malý servis domu po létě. Drobné práce přinesou velké úspory

Po létě zůstává v domě stopa po horkých dnech, příjemných večerech, prudkých bouřkách i intenzivním slunci. Materiály stárnou, některá poškození jsou však na první pohled neviditelná. Ale s příchodem...

5. září 2025

Nejkrásnější zahrada 2025: známe výsledky čtenářské ankety i výběr odborníků

Soutěž

S koncem prázdnin doběhla do finále i naše letošní Nejkrásnější zahrada, soutěž, kterou bylo radost připravovat i sledovat. Čtenářům, kteří se s ostatními podělili o kousek svého soukromí pod širým...

4. září 2025

Bizáry evoluce. Poznejte ufona z Asie i žraloka s vystřelovací tlamou

Premium

Člověk by si myslel, že evoluce za skoro čtyři miliardy let, co na Zemi existuje život, trochu dospěje a zmoudří. Ale kdepak! Stále vytváří roztodivné kuriózní tvory, nad jejichž vizáží i schopnostmi...

4. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Na Znojemsku se objevila myxomatóza. Veterináři radí, jak ochránit domácí králíky

Zarudlé oči, záněty hlavy, apatie. Na Znojemsku se objevila myxomatóza, virové onemocnění, které se pravděpodobně šíří z Rakouska. Jde o agresivní chorobu, která v minulosti téměř vyhubila králíky...

3. září 2025

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...

3. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.