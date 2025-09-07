Nedova ulita se točí doleva, nikoli doprava, což z něj dělá jednoho ze 40 tisíc hlemýžďů, jejichž pohlavní orgány se neshodují s ostatními jedinci svého druhu. Pokud se nenajde další šnečí levák, čeká tohoto mladého plže celý život nechtěného celibátu.
Tato ponurá vyhlídka přiměla milovnici přírody z Nového Zélandu, která levotočivého hlemýždě v srpnu našla na zahradě, aby spustila kampaň s cílem najít mu ideálního partnera. Ale Nedovo hledání pravé lásky je (jak se dalo očekávat) pomalé.
Giselle Clarksonová právě plela zeleninovou zahradu ve Wairarapa na Severním ostrově, když její pozornost upoutal hlemýžď, který vypadl z listové zeleniny. Clarksonová, autorka a ilustrátorka knihy o přírodě The Observologist, má ráda hlemýždě a dlouho hledala jedince s levotočivou ulitou.
„Okamžitě jsem věděla, že ho nemůžu jen tak hodit zpátky do plevele k ostatním,“ řekla. Místo toho poslala fotografii svého šneka vedle pravotočivého plže jako důkaz kolegům z časopisu New Zealand Geographic.
A tento časopis zahájil celostátní kampaň s cílem najít partnerku pro Neda, který dostal jméno podle leváka Neda Flanderse ze seriálu Simpsonovi, jenž kdysi otevřel obchod nazvaný Pro leváky.
To také vysvětluje, proč v souvislosti s osamělým hlemýžděm Giselle používá mužské zájmeno, ačkoli jsou hlemýždi hermafroditi; pohlavní orgány mají na krku a jsou schopní produkovat jak vajíčka, tak spermie.
„Když máte hlemýždě s pravotočivou ulitou a hlemýždě s levotočivou ulitou, nemohou se spojit ve správné poloze,“ řekla Clarksonová. „Levotočivý hlemýžď se tedy může pářit pouze s jiným hlemýžděm s ulitou zatočenou doleva.“
Partner se stále hledá
Nedovy šance by teoreticky měla zvýšit skutečnost, že nemusí hledat milostného partnera opačného pohlaví. Ale jeho schránka zůstává prázdná, s výjimkou hrstky fotografií hlemýžďů s nesprávně identifikovanou pravotočivou ulitou, dodala Clarksonová.
„Vůči Nedovi jsme projevili velké nadšení a podporu, mnoho lidí s ním soucítí a opravdu mu přeje to nejlepší; stalo se z něj něco jako symbol naděje pro všechny, kteří hledají lásku,“ řekla Clarksonová. Ale zatím se neobjevil žádný hlemýžď, který by pro Neda byl ten pravý (vlastně levý).
Nedovy romantické strasti přilákaly pozornost světových médií, ale přísné kontroly biologické bezpečnosti na Novém Zélandu znamenají, že nemůže spoléhat na to, že by si našel lásku v zámoří. Jiní levotočiví šneci ale měli díky veřejným kampaním štěstí, a proto zůstává Giselle Clarksonová optimistická.
V roce 2017 se britský levotočivý šnek Jeremy – pojmenovaný po levicovém politikovi a milovníkovi zahradničení Jeremym Corbynovi – po smrti následující po rušném dvouletém životě dočkal nekrologu v deníku The New York Times.
Hledání levotočivých partnerů pro Jeremyho vedlo k objevu dvou potenciálních partnerů, kteří zpočátku dávali přednost jeden druhému. Ale nakonec se do tohoto milostného trojúhelníku vklínil i Jeremy a do své smrti měl 56 potomků – všichni byli pravotočiví.
Pro vědce to byla fascinující příležitost prozkoumat, co vede ke vzniku levotočivých šneků, přičemž příčinou je s největší pravděpodobností vzácná genetická mutace. Studie šnečích farem v Evropě vedly vědce k odhadu, že levotočivý je zhruba jeden ze 40 tisíc hlemýžďů.
Ve Wairarapa zatím Clarksonová chová Neda v akváriu ve svém obývacím pokoji a navázala s ním tiché přátelství, které v ní probouzí řadu existenciálních otázek. Třeba se hlemýždi necítí osamělí, napadlo ji. Co když Nedovi život svobodného hermafrodita nevadí?
Ať už se cítí jakkoli, zatím pravděpodobně má ještě dost času. Hlemýždi kropenatí se dožívají dvou až pěti let a Nedovi je podle ulity asi šest měsíců. Přesto Clarksonová cítí tlak, aby mu zajistila plnohodnotný partnerský život. „Nikdy jsem se necítila tak stresovaná kvůli blahu obyčejného šneka,“ řekla. „Pořád Neda kontroluju, je to skoro posedlost,“ dodala.