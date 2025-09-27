V létě loví medvědi lososy u řeky Brooks a rychle nabírají tukové zásoby nezbytné k přežití dlouhé zimy. Díky webkamerám a fotografiím mohou jejich proměnu sledovat lidé online a následně dát hlas svému favoritovi.
Jak hlasovat?
Do prvního ročníku v roce 2014 se zapojilo 1 700 hlasujících. Dnes se jedná o celosvětový fenomén, loni poslalo svůj hlas více než 1,2 milionu lidí ze stovky zemí světa.
Medvědi proti sobě nastupují v online vyřazovacích duelech. Diváci porovnávají fotografie ze začátku a konce léta – tedy stav „před“ a „po přibírání“. Vítěz kola postupuje dál, až do velkého finále, které bude 30. září 2025.
Do hlasování se může kdokoli zapojit na oficiálním webu soutěže denně mezi 9:00 a 18:00 pacifického času. Vzhledem k časovému posunu mohou čeští fanoušci hlasovat od 18:00 do 3:00 ráno.
Jak si vybrat favorita?
Medvědy můžete sledovat nejen na fotografiích, ale i prostřednictvím živých webkamer.Na videu uvidíte temperament, chytrost a rybářské dovednosti medvědů. Každý z nich má na webu svůj profil s krátkým životopisem a dvojicí snímků „před a po“. Kontrast je často ohromující: vyhublí huňáčci na jaře se během léta promění v obry připravené přežít další drsnou zimu.
Kdo je mezi soutěžícími?
Mezi favoritkami je medvědice Grazer (číslo 128), která vyhrála v posledních dvou ročnících. Respekt si nevysloužila jen u diváků – i ostatní medvědi dobře vědí, že si s ní není radno zahrávat. Je matkou dvou vrhů a když jde o mláďata, neváhá se pustit ani do mnohem větších samců. Loni porazila dominantního Chunka (číslo 32), který na začátku sezony zahubil jedno z jejích mláďat.
Zmíněný Chunk váží přes půl tuny a na čenichu má nápadnou jizvu. I když si letos v létě při souboji zlomil čelist, nepřestává patřit k nejdominantnějším medvědům u Brooks Falls. Diváci ho často sledují online při tom, jak neúnavně loví lososy a nabírá tukové zásoby.
Stylová medvědice s číslem 910 si užívá svobody, kdy už jsou její mláďata dospělá a loví více lososů než kdy dřív. Pravděpodobně bude brzy znovu březí.
Nově se účastní i devítiletý medvěd s číslem 99 a srstí mléčné čokolády, kterého kvůli rostoucí síle organizátoři považují za jednoho s největším potenciálem do budoucna.
Soutěž baví, ale hlavně učí o přírodě
Zimní hibernace trvá od podzimu do jara. Medvědi při ní nejedí, nepijí a ani nevylučují. Jejich srdce zpomalí z obvyklých 40–50 úderů na pouhých 8–19 za minutu. Přesto každý den spálí i více než 4 000 kalorií. Není proto divu, že přes zimu ztratí víc než třetinu své hmotnosti. Proto je pro ně v létě důležité vytvořit si dostatečné tukové zásoby. Závisí na nich jejich přežití.
Soutěž pořádá americká Služba národních parků. Nejde jen o legraci s fotkami obřích medvědů, Fat Bear Week pomáhá vzdělávat o životě medvědů, lososů a o tom, jak celý ekosystém funguje a proč stojí za to ho chránit. Strážci parku tak propojují vzdělávání s přírodní podívanou, která baví miliony lidí po celém světě.