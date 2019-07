Nevíte, jak hladit svou kočku? Aby vás nesekla, respektujte jejich DNA

S pojednáním přišla doktorandka Lauren Finková z Trent University v Nottighamu, která se specializuje na chování a dobré životní podmínky domácích koček. Podle ní je nutné pro příčiny jít až do dávné minulosti plemene původního druhu.

„Předpokládá se, že k sociální změně ve vztahu člověka s kočkou došlo asi před čtyřmi tisíci lety. I když se to může zdát jako dostatečný čas pro to, aby se druh plně přizpůsobil rostoucím společenským požadavkům, je nepravděpodobné, že by takový čas mohl změnit dávné vzory chování,“ napsala pro magazín The Conservation.

Podle ní je genetická výbava současných domácích koček jen minimálně jiná ve srovnání s původními divokými kočkami. Zatímco lidský druh si hodně zakládá na vzájemné interakci, kočky žijí v podstatě osamělý život. Investují značné množství času a úsilí do nepřímé komunikace prostřednictvím vizuálních a chemických zpráv jen proto, aby se nemusely vzájemně vidět.

Pokud kočka zkouší interagovat s lidmi, je dobré dodržet základní pravidla. „Klíčem k úspěchu je zaměřit se na to, abyste kočce během interakcí poskytli co největší výběr při kontaktu. Například aby měly volbu, zda mazlení vůbec chtějí, nebo ne. Kontrolujte také, zda to s mazlením nepřeháníte,“ popisuje Finková .

Obecně platí, že nejpřátelštější kočky si užijí dotek kolem oblastí, kde jsou umístěny jejich obličejové žlázy, včetně spodní části uší, pod bradou a kolem tváří. Tato místa obvykle preferují před oblastmi, jako je jejich bříško, záda a spodní část ocasu.

Kdy má kočka potěšení z kontaktu

Ocas drží ve svislé poloze a rozhodla se zahájit kontakt.

Vrtí předními tlapkami.

Jemně mává ocasem ze strany na stranu.

Má uvolněné držení těla a výraz obličeje, uši jsou vztyčené a směřují dopředu.

Když je hladíte a přestanete, jemně vás šťouchnou, abyste nepřestávali.

Příznaky nechuti nebo napětí

Odvrací od vás hlavu.

Je pasivní, neotírá se o vás.

Potřásá hlavou nebo tělem, olizuje si nos.

Podél zad jim poškubává kůže.

Mlátí ocasem.

Uši se vyrovnávají do stran nebo se otáčí dozadu.

Prudký náhlý obrat hlavy směrem k vám nebo vaší ruce.

Kouše nebo tlapou odvrací vaši ruku pryč.

Jak reaguje vaše kočka na kontakt? Podělte se s ostatními v diskusi.