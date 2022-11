Proč vlastně máte tak rád koně?

Dobrá otázka. Vždyť je to zvíře veliké, drahé. Zatímco dřív drželi koně lidé chudí, kteří neměli na auto, dnes je to naopak. Kůň má ale zvláštní moc, rád říkám, že je to až ezoterické zvíře. Něco, co se nedá pořádně vysvětlit, ale když se vám to dostane pod kůži, je to nemoc.

Za nás to byl sport ryze klučičí, dnes je drtivě dívčí. Kluci se z jezdectví vytratili.