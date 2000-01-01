náhledy
Australští hasiči se znovu svlékli pro dobrou věc a nafotili svůj už ikonický kalendář. Jistě si tím vyslouží u nejedné ženy (či muže) obdivné a zamilované pohledy, protože toto nejsou jen tak nějací „vitamíni“ z posilovny.
Autor: Profimedia.cz
Samozřejmostí je i snímek s jedním ze symbolů celé Austrálie, a sice s koalou medvídkovitým.
Autor: Profimedia.cz
Australian Firefighters Calendar vychází už 34. rokem a tentokrát nabízí pět různých edic – Dog, Cat, Horse, Mixed Animal a Hero.
Autor: Profimedia.cz
Kalendář v minulosti pomáhal také samotným hasičům. Jeden z podporovaných fondů například poskytl finanční pomoc 23 dobrovolným hasičům, kteří během požárů buše přišli o své domovy.
Autor: Profimedia.cz
Nejde přitom jen o pohledné hasiče se sexy muskulaturou a atraktivní fotografie.
Autor: Profimedia.cz
Projekt od svého vzniku v roce 1993 získává peníze na ochranu zvířat, pomoc po přírodních katastrofách nebo podporu hasičů a dalších záchranářů.
Autor: Profimedia.cz
Při předchozí prezentaci na veletrhu China International Import Expo se údajně na pořadník pro pouhých 1 200 kalendářů zapsalo více než 5 tisíc zájemců.
Autor: Profimedia.cz
Související obsah zaznamenal také více než 10 milionů zhlédnutí na čínské sociální síti Siao-chung-šu (Xiaohongshu).
Autor: Profimedia.cz
Část výtěžku poputuje například australské organizaci Best Friends Felines, která se stará o opuštěné kočky a hledá jim nové domovy.
Autor: Profimedia.cz
Nechybějí ani podstatně něžnější fotografie, na kterých hasiči bez triček chovají zachráněná koťátka i dospělé kočky.
Autor: Profimedia.cz
Podporu dostává také Wildcare Incorporated, jež v australském Severním teritoriu pečuje o nemocná, zraněná a osiřelá divoká zvířata.
Autor: Profimedia.cz
Australští svalovci jsou navíc stále populárnější i za hranicemi své země. Ročník 2027 má dosud největší mezinárodní distribuci v Evropě a Asii a poprvé podpoří také zvířecí útulek L’Arca di Natalia na Sicílii.
Autor: Profimedia.cz
Kalendář australských hasičů na rok 2027 je k dispozici na oficiálních webových stránkách a na Amazonu.
Autor: Profimedia.cz
Tisíc darovaných kalendářů pomohlo získat finance pro sbírku hongkongského Červeného kříže.
Autor: Profimedia.cz
Nechybějí ani něžnější fotografie, na kterých hasiči bez triček chovají zachráněná koťátka.
Autor: Profimedia.cz
Při předchozí prezentaci na veletrhu China International Import Expo se údajně na pořadník pro pouhých 1 200 kalendářů zapsalo více než 5 tisíc zájemců.
Autor: Profimedia.cz