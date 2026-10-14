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Výsledky voleb
KVÍZ: Odkud se vzala becherovka nebo fernet? Vyznáte se v tvrdém alkoholu?
Historie a receptury českých lihovin nabízí spoustu fascinujících detailů od tajných směsí bylin až po tradiční ovocné destiláty. Tento kvíz prověří znalosti o původu, hlavních surovinách i...
Co nosili pošťáci v kabelách? Unikátní fotky i „lechtivé“ pohlednice
Světový den pošty se připomíná každý rok 9. října, jako připomínka vzniku světové poštovní unie (UPU) v roce 1874 ve švýcarském Bernu. Podívejte se na unikátní historické snímky poštovních...
Kde rostou houby: mapa ČHMÚ zčervenala, zelená zůstala jen tři místa
Podzimní houbařská vlna v Česku odeznívá. Celorepublikový průměr mykoindexu klesl je na 22 bodech ze 100 a na většině území jsou teď podmínky pro růst hub špatné. Červeně svítí i mapa...
Co se na podzim neřeže? U čtyř keřů přijdete o celé příští kvetení
Podzimní úklid zahrady láká k radikálnímu zastřižení všeho, co po letní sezóně zbylo. Jenže hortenzie velkolistá, šeřík, zlatice nebo levandule na podzim vyžadují zcela odlišný přístup. Pokud je v...
Pohlreich s Mexikáncem křísili v Ano, šéfe! mexickou restauraci bez chuti
Když Zdeněk Pohlreich dorazil začátkem letošního léta na plzeňské Slovany, našel skomírající mexickou restauraci, kde na bohaté dekorace doslova usedal prach, a v kuchyni to jelo sice rychle, ale bez...
V týdnu hrozí přízemní mrazíky. Práce na zahradě, které musíte stihnout
První podzimní mráz dokáže během jediné noci ukončit sezonu rostlinám, které ještě den předtím vypadaly zdravě. Jakmile předpověď počasí naznačí, že teploty v noci nebo k ránu mohou klesnout pod...
Jak zazimovat chatu a chalupu. Vypusťte vodu a zkontrolujte pojištění
Zavřít okenice, zamknout dveře a odvézt potraviny před zimou nestačí. Pokud má chata nebo chalupa zůstat několik měsíců prázdná, její majitel by měl vypustit vodu, zabezpečit všechna přístupová místa...
Svaly, kšandy a roztomilá zvířata. Australští hasiči se svlékli pro kalendář
Australští hasiči se znovu svlékli pro dobrou věc a nafotili svůj už ikonický kalendář. Jistě si tím vyslouží u nejedné ženy (či muže) obdivné a zamilované pohledy, protože toto nejsou jen tak nějací...
Mezi hlavonožci najdeme i podmořské Einsteiny, mimořádně nadané, říká zoolog
Mají dokonalejší oči než lidé, umějí odšroubovat víčko sklenice a do toho splynout s jakýmkoliv prostředím. Jejich tělo navíc svítí jako LCD displej. Hlavonožci. Chobotnice, sépie, olihně a obří...
Kdy hrabat listí? Trávník pod ním rychle zežloutne, na záhoně je to naopak
Podzimní zahrada hraje všemi barvami, ale s opadávajícím listím přichází i věčné dilema: hrabat, nebo nechat ležet? Mezi zahradníky koluje řada tradovaných pouček – například že listí trávník zničí...
Vnuka naučil vyrobit prak, lézt po stromech, nebát se vos. Aby nebyl jeliman
„Když jsem líčil dceři, co jsme jako kluci tropili, trochu jsem podcenil zvídavost svého vnuka,“ svěřil čtenář Martin z Prahy redakci časopisu Chvilka pro tebe příběh své rodiny. Jako takovou...
Začíná RestaurantWeek 2026. Ochutnejte lahůdky jako z Michelina za pár korun
13. října 2026 začíná osmý ročník podzimního RestaurantWeeku. Nabízí se tu příležitost poznat podobné podniky za festivalovou cenu, přitom kvalita je doslova michelinská. Anna Grosmanová, známá také...
Mistryně fyziky i parazitů. Houby jsou podivnější než sci-fi a umí ovládat hmyz
Houba v lese vypadá jako jedna z nejtišších věcí v přírodě. Ve skutečnosti může být mistrem fyziky, chemického boje i parazitického inženýrství.
Soumrak nad kolejemi fotí moc rád. Vlastně západ slunce kdekoliv v přírodě
„Krajina, příroda, počasí – kdybych to mohl vyjádřit slovy, nebyl by důvod fotit,“ stojí na jeho instagramovém profilu. Velmi rád totiž zachycuje nevšední momenty. A tak se Martin Štěpnička často...
Za 135 ročníků přinesla Velká pardubická zlomené kosti, tragédie i velké triumfy
Velká pardubická je nejtěžší a nejstarší cross-country dostih v kontinentální Evropě, jehož minulost sahá až do roku 1874. A vlastně ještě o kousek hlouběji. V neděli 11. října 2026 je na programu...
Konec trávníků v Čechách? Designérka zahrad o změnách vlivem extrémů počasí
Dana Makrlíková navrhuje zahrady přes 20 let. Za tu dobu se zásadně proměnily požadavky lidí na to, jak by měl prostor u jejich domu vypadat. Čemu dnes dáváme přednost a na co si dát při plánování...
Muškát může přezimovat i v temném sklepě. Jara by se tam nedočkal olivovník
V létě mohou stát vedle sebe na terase, na zimu ale potřebují rozdílné podmínky. Muškát lze za určitých okolností uložit i do temného sklepa, oleandr a olivovník potřebují světlo. Jak vybrat...