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Boulička v oku psa děsí majitele. Obávají se, že jde o rakovinu

Když se psovi objeví znenadání boulička u oka, dokáže to majitele psa znervóznit. Okamžitě se začne ptát: není to rakovina? Veterináři však uklidňují, že je to v drtivé většině nijak život ohrožující „jen“ výhřez takzvané Harderovy žlázy.
Výhřez Harderovy žlázy

Výhřez Harderovy žlázy | foto: Wikipedia

Lidově se tento jev označuje jako „cherry eye“ (třešňové oko).
Tato slzná žláza třetího víčka přispívá k tvorbě slzného filmu, tedy k...
Častěji se s tím setkáváme u mladých psů nebo štěňat a u některých plemen s...
Ve většině případů nejde o život ohrožující akutní stav a obvykle to nespěchá...
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Typicky se objeví během pár minut, pes přitom často nevypadá, že by ho něco bolelo, nechová se jinak, nekňučí. Jednou z častých příčin tohoto obrazu je výhřez Harderovy žlázy, slzné žlázy třetího víčka, někdy lidově označovaný jako „cherry eye“ (třešňové oko).

Co je Harderova žláza a kde ji najdete?

Harderova žláza je součást slzného aparátu oka. Jde o slznou žlázu třetího víčka, která přispívá k tvorbě slzného filmu, tedy k zvlhčování oka.

Harderova žláza

Svůj název nese po švýcarském lékaři a anatomovi jménem Johann Jacob Harder (1656–1711). Tento vědec žlázu poprvé popsal v roce 1694 poté, co ji objevil a detailně prozkoumal u jelena a daňka.

Harderova žláza funguje jako přídatná slzná a mazová žláza, která produkuje olejovitý sekret a napomáhá zvlhčování očí i správnému pohybu tzv. třetího víčka (mžurky).

Nachází se u většiny obratlovců (např. ptáků, plazů a mnoha savců), s výjimkou primátů.

Zdroj: National Library of Medicine

Běžně není vidět, protože je schovaná pod třetím víčkem; třetí víčko je ten drobný pohyblivý záhyb v koutku oka směrem k nosu.

Když dojde k uvolnění jejich úponů nebo oslabení vaziva, může se žláza posunout do viditelného prostoru a vy pak uvidíte novou bouličku.

Jak vypadá výhřez Harderovy žlázy

Výřez Harderovy žlázy se často projeví takto: růžová až červená boulička v koutku oka, u nosu, může působit jako kulička nebo „maso v oku“, objeví se náhle, během minut až hodin.

Pes často nevypadá, že by ho to bolelo, chová se normálně, někdy se přidá slzení, mhouření oka, výtok nebo tření tlapkou, podle podráždění.

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Častěji se s tím setkáváme u mladých psů nebo štěňat a u některých plemen s predispozicí k volnějším tkáním v oblasti víček, ale objevit se to může u různých psů.

Je to akutní problém?

Dobrá zpráva: ve většině případů nejde o život ohrožující akutní stav a obvykle to nespěchá na pohotovost v noci. Zároveň ale platí, že by se to nemělo nechat dlouhodobě bez řešení.

Vyhřezlá žláza může být vystavena vysychání a podráždění, časem se může zhoršovat zánět spojivek a hlavně: jde o důležitou slznou žlázu, její funkce má význam pro zdraví rohovky.

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Co můžete udělat doma a čemu se vyhnout

Co ano:

  • pokud má pes oko podrážděné, snažte se zabránit škrábání, klidně dočasně límec,
  • udržujte okolí oka čisté,
  • jemně otřít zvlhčeným tamponem,
  • objednejte se na vyšetření, ideálně k veterináři se zkušeností s oftalmologií.

Čemu se vyhnout:

  • Nepokoušejte se „bouličku“ sami zatlačovat zpět,
  • nepoužívejte lidské kapky na zánět nebo zbytky starých veterinárních léků bez vyšetření,
  • neodkládejte řešení týdny až měsíce, když to nebolí.

Jak se to léčí? Kapky nebo operace?

Veterinář, ideálně oftalmolog, posoudí stav oka, rozsah výřezu a případné podráždění spojivky či rohovky.

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Možnosti léčby jsou typicky dvě: konzervativní léčba (kapky/masti), někdy se zkouší lokální terapie, zejména když je výřez mírný a oko je podrážděné. Cílem je zklidnit zánět a otok. Je fér říct, že konzervativní postup může někdy pomoci dočasně, ale často problém definitivně nevyřeší.

Je chirurgická korekce nejčastějším dlouhodobým řešením?

V praxi se velmi často přistupuje k operaci, při které se žláza reponuje a fixuje do správné pozice. Důležité je, že moderní přístup se snaží žlázu zachovat, protože je významná pro tvorbu slz. Zkušený oftalmolog tyto zákroky běžně provádí rutinně.

U štěňat je potřeba vždy zohlednit věk, velikost a celkový stav, ale typicky je možné naplánovat řešení tak, aby bylo bezpečné a zároveň účinné.

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Proč je dobré řešit to s oftalmologem oční tkáně? „Drobnost“ v koutku oka může mít více příčin. Specialista pomůže potvrdit diagnózu, že jde skutečně o Harderovu žlázu, vyloučit jiné problémy, například zánět, cizí těleso, jiné změny třetího víčka, zvolit nejlepší postup a načasování, zejména u štěněte.

Každopádně se objednejte co nejdřív, ideálně v řádu dnů. Pokud pes začne oko mhouřit, výrazně slzet, třít, objeví se hnisavý výtok, boulička rychle roste, krvácí nebo je oko celkově zarudlé a máte pocit, že se zhoršuje pohodlí psa rozhodně neotálejte.

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