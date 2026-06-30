Že je běhání se psem populární, všichni vědí. Jsou však lidé, kterým to nestačí, milují závody, které prověří jejich odolnost za všech okolností. Právě pro ně je určený tento závod. Poslední proběhl na sklonku jara.
Jak to vypadá během závodu
Hard Dog Race je mezinárodní překážkový závod se psy. Prvně začal v Maďarsku a nyní se rozšířil i do Polska a Česka. Je to největší překážkový závod se psy v České republice.
Letos běželo 900 závodníků a předchozí ročníky potvrzují, že toto není výjimka. Hard Dog Race není jen o výkonu, ale hlavně o radosti z pohybu, důvěře a týmové spolupráci mezi člověkem a psem. Zúčastnit se mohou psi všech plemen a velikostí starší 12 měsíců.
Nezáleží na tom, jestli je někdo zkušený sportovec, nebo si chce závod jen vyzkoušet – trať lze běžet i projít vlastním tempem. Důležitější než rychlost je spolupráce mezi člověkem a psem. Letos HDR slaví 10 let, v ČR to byl letos 9. ročník.
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Závod může absolvovat každý, kdo zvládne běžet alespoň dva kilometry v kategorii Mud Dog Race, pro zvláště vytrvalé je tu běh Wild na 12 kilometrů. Po cestě můžete očekávat překonávání překážek (uvidíte ve fotogalerii), hodně vody, bahna, občas nutnost se plazit.
Závody probíhají několikrát ročně, pokaždé v jiní zemi. Nejblíže v červenci a v září v Maďarsku. Na stránkách závodu se můžete už teď zaregistrovat.