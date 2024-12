Ptáky přikrmujte rozumně, slunečnice jsou pro ně jako koblihy, říká ornitolog

Jak neudělat víc škody než užitku, když si chceme pro potěchu oka i duše přilákat pár ptáčků na krmítko? Opravdu to potřebují a bez nás by nepřežili, anebo si to jen namlouváme? A pokud už jsme se...