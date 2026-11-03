Populární akci před lety založila Ana Rodriguez, majitelka jednoho z nich. Postupně se z tohoto kostýmovaného komunitního setkání stal jeden z nejvyhledávanějších psích srazů v britské metropoli, kde se objevují stovky psů. Součástí akce bývá i soutěž o nejnápaditější kostým a deset nejúspěšnějších psích převlékačů kabátů získá opravdovou kost. Kterého byste za nejoriginálnější kostým ocenili vy?
Nejen jako postrach arachnofobiků...
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