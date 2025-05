Máme tu květen, měsíc lásky a teplých dní, které lákají ven. Nás i naše zvířecí parťáky. Takže foťte o sto šest a pochlubte se tím nejlepším snímkem ostatním. Stojí to za to. Partnerem soutěže se...

Dubnové hlasování o nejroztomilejší mazlíčky měsíce je u konce a my vám můžeme představit šťastné výherce gurmánského krmiva a dalších hodnotných cen od značky PRO PLAN. Zkrátka nepřišli ani...

Májku známe z každé vesnice. Pohanskou tradici přitom chtěla církev zakázat

Májka se na našem území staví již po staletí, a to vždy 30. dubna. Co stojí za vznikem této tradice, která se překrývá s dnem pálení čarodějnic? Proč se staví májka? A co tato tradice symbolizuje?