Změní popisek a rázem mají prvotřídní granule, popisuje fígle výrobců výživář

Jak jste se vlastně dostal k profesi výživového poradce pro psy?

Začalo to tím, že se mi náhodou na procházce po lesích něčím otrávil náš milovaný pejsek. Když se nám ho po otravě podařilo zachránit, tak jsem nutně musel hledat něco, co by mu pomáhalo zlepšovat trávení, protože jed poškodil především mikrobiom a pejsek trpěl průjmy i problémy s trávením. A tak jsem vlastně vytvořil první jogurt pro psy, který byl specificky pro něj. Jogurt se stal naším prvním produktem.

Čím se takový jogurt pro psy liší od běžného?

Největší rozdíl je v tom, že je bez laktózy. Psi a kočky nedokážou laktózu trávit. Pak se liší složením. Používám například ovčí mléko z Nového Zélandu. A hlavní je, že obsahuje speciální kultury podporující mikrobiom a zdraví psa.