Půlroční gorilka Mobi se batolí, užírá mámě a doráží na mladší sestru Gaiu

Kdy nejlépe se na mláďata přijít podívat? Návštěvníci Zoo Praha by měli obě mláďata zastihnout akční, pokud za nimi do Rezervace Dja přijdou dopoledne kolem desáté hodiny, případně odpoledne kolem třetí. Gorily jsou v tu dobu aktivní při krmení. Během letních teplot, jaké právě panují, lze gorilí rodinu zastihnou také v rozlehlém venkovním výběhu. Tam chodí celá skupina goril nížinných nejraději po čtvrté hodině odpolední. Lze tedy využít toho, že je areál Zoo Praha s výjimkou vnitřních pavilonů aktuálně otevřený do 21 hodin.