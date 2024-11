Gorile Moje bych přál ještě jedno mládě, říká bývalý chovatel Marek Ždánský

Gorila Moja se narodila v prosinci roku 2004 a od té doby se stala symbolem úspěšného chovu goril v České republice. Marek Ždánský vzpomíná na dobu, kdy se Moja narodila, jako na zlomový okamžik pro chov goril v Zoo Praha.

„Byla to doba, kdy jsme čekali na první mládě gorily, a když se Moja narodila, bylo to pro nás obrovské vítězství,“ říká Ždánský. „Dnes je z ní už babička, což je neuvěřitelné.“ Vzhledem k jejímu věku a k tomu, kolika let se většinou gorily v zoologických zahradách dožívají, je nyní zhruba v polovině života.

V roce 2011 byla přemístěna do zahrady ve španělském Cábarcenu, kde se výborně včlenila do skupiny místní gorilí skupiny. Se samcem Niki tu povila dceru Dini, která se pak vrátila do pražské zoo. Uzavřel se tak kruh, radoval se pak ředitel Zoo Praha MIroslav Bobek. A když se vrátíme o léta zpět, připomeňte si reportáž z prvních dní, které Moja ve španělském novém domově strávila.

Letos v září se Marek Ždánský za Mojou v Cábarcenu osobně podíval a byl potěšen jejím zdravím a pohodou. Je to ostatně už tak trochu tradice. Ždánský za Mojou jezdí pravidelně, vždycky se posadí u výběhu za sklem a pozoruje, zda si na něj bude Moja ještě pamatovat.

„Skupina goril je v pořádku, Moja se k nám přišla podívat a strávila s námi příjemný čas,“ dodává. Její dcera Duni, která nyní žije v Praze, nedávno porodila, což znamená, že Moja se stala babičkou samičky Mobi.

Ždánský také vzpomíná na to, jak se chov goril v Zoo Praha změnil. „Když jsem nastoupil v roce 1993, gorily žily v nevhodných podmínkách a většina z nich neměla žádné vztahy. Příchod nového ředitele Petra Fejka a výstavba nového pavilonu znamenaly začátek nové éry chovu goril,“ říká.

Moje největší přání pro Moju je, aby se jí dostalo možnosti mít další mládě. V současnosti má antikoncepci, ale doufám, že se to změní.

Oslava narozenin Moji bude moderována Petrem Hradilem, který byl u projektu Odhalení (tehdy se ještě jmenoval Rajchert) a má tedy ke gorilám osobní vztah. Spolu s profesorem Pavlem Caldou, který se podílel na chovu goril a byl přítomen při komplikovaných porodech, budou vzpomínat na historické okamžiky a sdílet příběhy z chovu.

Během vzpomínkového večera se návštěvníci mohou těšit na fotografie, videa a vzpomínky, které přiblíží, jak se chov goril v Zoo Praha vyvíjel. „Chceme, aby lidé viděli, jaké příběhy se za Mojou skrývají a jaký pokrok jsme udělali,“ dodává Ždánský.

Vstupenky na tuto jedinečnou akci jsou k dispozici online a zájemci by neměli otálet, protože kapacita je omezená. Marek Ždánský doufá, že se na večer sejde co nejvíc lidí, kteří si chtějí připomenout nejen Moju, ale i celou historii chovu goril v České republice.

„Moje největší přání pro Moju je, aby se jí dostalo možnosti mít další mládě. V současnosti má antikoncepci, ale doufám, že se to změní, jakmile koordinátor chovu uvidí nějakou možnost,“ uzavírá Ždánský. Oslava 20. narozenin Moji tak slibuje být nejen vzpomínkovým večerem, ale i oslavou pokroku a úspěchů v ochraně a chovu těchto úžasných primátů.

Jak se daří Moje v Cábarcenu: