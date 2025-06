Goliášovo rodičovství bylo umožněno úspěšným pářením se samicí Sweet Pea. Ačkoli Goliáš a Sweet Pea neudržují s mládětem žádný další kontakt, což je přirozené chování u galapážských želv ve volné přírodě, mládě je zdravé a energické. Bylo vyjmuto z inkubátoru a umístěno do samostatného výběhu, kde prosperuje.

Cesta z Bronxu do Miami

Goliáš, vážící téměř 600 liber (asi 272 kilogramů), žije v Zoo Miami 43 let a předtím strávil 52 let v Zoo Bronx. Zoo Miami podala žádost o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, aby Goliáše, a potažmo i Sweet Pea, zařadila mezi „nejstarší prvorodiče v historii“.

Tato událost navazuje na podobné úspěchy, kdy se v dubnu ve filadelfské zoo narodila čtyři mláďata galapážských želv, jejichž rodiče, „Maminka“ a „Abrazzo“, se stali rodiči poprvé ve věku téměř sto let.

Fascinující svět galapážských želv

Galapážské želvy jsou býložravci pocházející z galapážských ostrovů u pobřeží Ekvádoru. Samice obvykle kladou až 20 vajec o velikosti kulečníkové koule najednou.

Pohlaví mláďat je určeno teplotou během inkubace: vejce inkubovaná při 29 stupních Celsia nebo méně produkují samice, zatímco vyšší teploty vedou k narození samců. Vylíhnutí trvá čtyři až osm měsíců.

Samci mohou v dospělosti vážit v průměru 500 liber (asi 227 kilogramů), zatímco samice obvykle dosahují hmotnosti poloviční. Tyto fascinující bytosti se mohou dožívat přibližně 100 až 200 let, což podtrhuje dlouhověkost Goliáše a význam jeho pozdního rodičovství.