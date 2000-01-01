náhledy
Psi z New Yorku na prvním ročníku soutěže „Zlaté tlapky“ předvedli vzhled celebrit z červeného koberce předávání Zlatých glóbů. Když se móda setká se světem domácích mazlíčků, vzniká něco opravdu jedinečného. Zde pes v kostýmu Miley Cyrus
Autor: Profimedia.cz
Priscilla, bruselský grifonek, se na udílení Zlatých glóbů 2026 objevil v pečlivě zrekonstruovaném outfitu inspirovaném oblečením Parker Posey.
Autor: Profimedia.cz
Domácí mazlíčci mají na sobě repliku outfitu od Anthonyho Rubia, inspirované některou z celebrit z posledního udílení Zlatých glóbů.
Autor: Profimedia.cz
Pes Miley Jo se objevuje v pečlivě zrekonstruovaném outfitu inspirovaném Miley Cyrus. Ta zvolila černé flitrované šaty na míru od značky Saint Laurent (navržené Anthonym Vaccarellem), které měly dramatická zvednutá ramena a hluboký výstřih. Vzhled doplnila šperky od Tiffany & Co. a černými slunečními brýlemi. Tak co, povedlo se to?
Autor: Profimedia.cz
Domácí mazlíčci mají na sobě zrekonstruované outfity od módního návrháře Anthonyho Rubia.
Autor: Profimedia.cz
Bastion, mutant plemene krysaří teriér, oblečený jako Colman Domingo ze Zlatých glóbů 2026
Autor: Profimedia.cz
Domácí mazlíčci jsou oblečeni tak, aby připomínali Colmana Dominga, Hudsona Williamse a Emily Blunt, jak se objevili na udílení Zlatých glóbů 2026.
Autor: Profimedia.cz
Autor: Profimedia.cz