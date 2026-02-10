|
Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií
Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...
Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček
Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...
Zasaďte si ovocný keř, co ke konci zimy nakrmí včely a na konci léta vás
Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín...
KVÍZ: Jak se vyznáte v kávě, její přípravě a historii? Soutěžte o vouchery
Tento kvíz se zaměřuje na fascinující svět kávy, od jejích historických počátků a pěstování až po moderní metody přípravy a vědecké zajímavosti. Prozkoumáte v něm různé odrůdy kávovníků, specifika...
Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury
Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...
V Peče celá země předvedli variace na red velvet a princeznovské dorty
Kdo miluje pečení a tradiční či moderní cukrařinu – nebo obojí – bezpochyby si nenechal ujít již šesté kolo čtvrté řady kulinární televizní soutěže Peče celá země. S amatéry z celé republiky, kteří...
Psí celebrity ovládly červený koberec v modelech ze Zlatých glóbů
Psi z New Yorku na prvním ročníku soutěže „Zlaté tlapky“ předvedli vzhled celebrit z červeného koberce předávání Zlatých glóbů. Když se móda setká se světem domácích mazlíčků, vzniká něco opravdu...
Do domoviny na Kavkaz odletělo 18 zubrů najednou. I krávy s teletem z Prahy
Zubři evropští ze Zoo Praha a Zoo Olomouc dorazili na konci ledna v pořádku do Ázerbájdžánu. V Národním parku Shahdag posílí tamní, volně žijící reintrodukovanou populaci. Je to místo, odkud...
Konec zničených zavazadel. Odolný kufr přežije i pád z letadla
Téměř každý cestovatel to zažil – po únavném čekání u pasové kontroly sledujete na zavazadlovém pásu svůj kufr, který se k vám sune s prasklým rohem nebo utrženým kolečkem. Dny, kdy jste museli...
Žije v minibusu s kočkou. Ušetřil za nájem, jen neví, zda tam dostane ženu
Tim Knight vyměnil drahý podnájem za svobodu v přestavěném minibusu a díky tomu ušetřil přes půl milionu korun. Navzdory výraznému finančnímu prospěchu a psychické pohodě však autor otevřeně...
Konec zabijaček v Čechách? V oblibě jsou stále více pseudozabijačky, líčí řezník
Jeden z největších zimních kulinářských zážitků je na ústupu. Nemůže za to zlý Brusel, jak by se snad mohlo zdát s ohledem na lavinu tamějších „bohulibých“ nápadů, ale naše vlastní lenost, píše...
Pronájem tří pokojů v bytě 3+1 pro studenty, Olomouc - Nové Sady
Skupova, Olomouc - Nové Sady
9 000 Kč/měsíc
Zimní a jarní parazité u zvířat: Proč mráz škůdce nezastaví?
Mnoho chovatelů žije v nebezpečném omylu. Domnívají se, že s prvním mrazem boj s parazity končí a začíná období klidu. Opak je však pravdou. Zatímco venkovní příroda spí, v zateplených stájích, psích...
Chia semínka chrání před tloustnutím a následky průmyslově zpracované stravy
Nová vědecká studie naznačuje, že konzumace chia semínek může představovat účinnou zbraň v boji proti negativním dopadům vysoce průmyslově zpracovaných potravin na lidský mozek i tělo. Tento výzkum...