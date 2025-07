Jediní holubí vojáci v Evropě. Francie chová letku jako zálohu při krachu komunikace

Francie je v Evropě jedinou zemí, jejíž armáda i nadále chová a udržuje kolonii poštovních holubů. Těchto 200 ptáků je pod dohledem Maréchala des Logis Sylvaina z 8. spojařského pluku na Mont Valérien v Hauts-de-Seine.

Přestože moderní komunikace učinily jejich vojenské využití vysoce nepravděpodobným, holubi se neustále trénují a udržují v kondici. Jak Maréchal des Logis Sylvain uvádí, byli by použiti pouze v případě „totálního výpadku“ komunikací. Jejich jedinou současnou rolí je v současné době vypouštění během slavnostních vojenských ceremonií.

Historie a odkaz válečných holubů

Generál de Gaulle vyřadil holuby z aktivní služby v 60. letech 20. století, ale rozhodl se zachovat vojenský holubník, aby udržel tradici a uctil jejich aktivní minulost. Muzeum poblíž holubníku na Mont Valérien vypráví o jejich využití ve válkách již od prusko-francouzské války v letech 1870–71 a obležení Paříže, kdy byli poštovní holubi jediným způsobem, jakým mohli Francouzi komunikovat s hlavním městem.

Po této zkušenosti začaly pluky zakládat vlastní holubníky a během první světové války francouzská armáda využila více než 30 000 holubů. Byli používáni na krátké vzdálenosti a ubytováni v mobilních karavanech těsně za bojovými liniemi.

Nejznámějším z nich byl Le Vaillant u pevnosti Vaux poblíž Verdunu v roce 1916. Pevnost byla denně bombardována osmi tisíci granáty, což přerušilo telefonní spojení.

Holubi byli jediným způsobem, jak poslat zprávu, a tak velitel, plukovník Sylvain Raynal, poslal svého posledního ptáka s prosbou o pomoc. Le Vaillant proletěl kouřem a explozemi, aby se dostal do svého holubníku a vyhlásil poplach.

Pevnost bohužel nebyla zachráněna, ale Le Vaillant splnil svou misi a byl vyznamenán Válečným křížem za výjimečnou statečnost. Zemřel v roce 1929, byl vycpán a nyní je k vidění v muzeu.

Maréchal des Logis Sylvain poznamenal, že „holubi cítili obtížný kontext, ve kterém se nacházeli, a prokázali statečnost létáním v extrémních podmínkách“. Během druhé světové války Němci zakázali používání rádií a poštovních holubů, avšak britské síly vyslali 16 500 ptáků, aby pomohly odboji shromažďovat zpravodajské informace, jelikož holubi nesli fotoaparáty.

Současný výcvik a osobní vášeň

Dnes Maréchal des Logis Sylvain udržuje holuby aktivní tréninkem na závody, které se mohou pohybovat od 100 km do 1 000 km. Ptáci jsou vypouštěni z požadované vzdálenosti od jejich domovského holubníku a doba návratu se měří.

Vítězí pták s nejlepší průměrnou rychlostí. Holubi létají rychlostí 60 km/h, ve výjimečných podmínkách až 120 km/h. V nedávném závodě byla nejlepší rychlost 80 km/h.

Maréchal des Logis Sylvain se cítí šťastný, že může věnovat své vášni. „Naučil jsem se to jako chlapec od svého dědečka, který byl holubář. Když jsem vstoupil do armády, neměl jsem tušení, že taková práce existuje, ale když jsem se doslechl o volném místě, přihlásil jsem se a měl jsem štěstí, že jsem byl vybrán,“ vysvětluje.

Velkou část svého času tráví čištěním holubníku, což mu, jak říká, „umožňuje být blízko holubů, kontrolovat jejich zdraví, poznávat individuální charakteristiky a učit se o nich vše.“ Přirovnává to k práci sportovního trenéra pro vrcholového sportovce, s tím rozdílem, že je zodpovědný za každý aspekt života holuba: jeho potravu, výběr nejlepších pro chov, trénink na závody a péči o ně od narození až do smrti.

V roce 2012 se objevila tvrzení, že čínská armáda cvičí až 10 000 holubů, ale Sylvain uvedl, že pro to neexistují žádné důkazy „Je pravda, že čínští holubáři platí spoustu peněz za nákup holubů, ale nikdo neví, zda je to pro armádu.“

Dodal, že pokud by francouzská armáda potřebovala holuby k vojenskému použití, potřebovali by dodatečný specializovaný výcvik, ale byli by v kondici a zdraví pro službu, pokud by to situace vyžadovala.

Vojenské holubí muzeum Mont Valérien je obvykle otevřeno pro veřejnost v září během Evropských dnů dědictví.