Zabojujte fotkou svého mazlíčka o červencový příděl krmiva pro psy a kočky

S koncem školního roku se sice všichni rozprchnou na prázdniny a dovolené, nicméně naši mazlíčci s námi tráví čas dál. Ať už doma, což se týká většinou kočičáků či terarijních zvířat, a nebo i někde na cestách, protože psi s námi mohou téměř všude a třeba s koněm se dá rovnou vyrazit na cesty.

Dokumentujte, co s vámi v letních měsících vaši zvířecí parťáci podnikají a zažívají, a do naší fotosoutěže pošlete nějaký opravdu letně vypečený snímek. Stačí ho do 14. července jednoduše vložit do formuláře níže.

Fotky mazlíčků pro červenec vkládejte ZDE Chcete-li se zapojit do červencového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu vybranou aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Snímky lze zasílat do 14. 7. včetně, redakce z nich vybere ty nejlepší a v pondělí 15. 7. 2024 začne čtenářské hlasování.

Jak se v této anketě hlasuje?

Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější – čtenáři při něm vybírají ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější – podílí se na něm tzv. hodnocení Elo. Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Rozdíl v bodech Elo určuje, jakou pravděpodobnost výhry daný hráč má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu.