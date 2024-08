Léto vrcholí, pochlubte se fotkou mazlíčka a soutěžte o krmivo i hračky

Pochlubte se svým zvířecím parťákem, ať je to psí nebo kočičí kamarád, milovaný kůň, upovídaný papoušek nebo třeba ještěrka či želva. Podstatné je, co nám harmonické soužití se zvířecími miláčky přináší. To je to, co se cení.

Fotky mazlíčků pro srpnové klání vkládejte ZDE Chcete-li se zapojit do srpnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu vybranou aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Snímky můžete posílat do 14. srpna včetně, redakce z nich vybere ty nejlepší. Ve čtvrtek 15. 8. 2024 začne čtenářské hlasování o níže uvedené ceny.

Výhry v srpnové anketě Nejroztomilejší mazlíček Pro srpnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci se značkou Purina Pro Plan připravili soutěž o psí granule PURINA® PRO PLAN®



1. cena: 12 kg krmiva Purina PRO PLAN® Healthy Start PUPPY + deka pro psy + přetahovací hračka uzel

Výrobky Purina PRO PLAN® Healthy Start PUPPY obsahují kolostrum, které rozvíjí a posiluje imunitu až o padesát procent. Kolostrum také pomáhá optimalizovat rovnováhu střevní mikroflóry – chrání štěňata před řídkou stolicí, která je v tomto věku častá. Krmivo Purina PRO PLAN® Healthy Start má upravený obsah bílkovin a tuků, a tak podporuje zdravý vývoj a dlouhodobé zdraví. Zároveň obsahuje živiny, které přispívají ke správné funkci kloubů. Zpříjemněte svému pejskovi chvíle odpočinku s pohodlnou oboustrannou dekou PRO PLAN®, která patří do základní výbavy každého chovatele. Deka o rozměru 110 x 90 cm je v kvalitním černém designu. Praktický obal pro cestování a přenášení, spodní vrstva je odolná proti ušpinění.



2. cena: 3 x 700 g krmiva PRO PLAN® Age Defence + deka pro psy Krmivo PRO PLAN® Age Defence je speciálně vyvinuto pro starší psy. Kolem sedmi let věku začne psí mozek zpracovávat glukózu odlišným způsobem, což může ovlivnit jeho paměť, učení, pozornost nebo rozhodování. PRO PLAN® Age Defence obsahuje patentovanou kombinaci živin, které u psů prokazatelně zlepšují zvídavost a schopnost reagovat.



3. cena: deka pro psy + aportovací míček s lopatkou na házení Friskies Více informací o značce na www.proplan.cz, akce a novinky lze sledovat i na Instagramu či Facebooku.

A jak se v této soutěži hlasuje?

Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, čtenáři ve fotoduelu vybírají ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a podílí se na něm tzv. hodnocení Elo. Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Rozdíl v bodech Elo určuje, jakou pravděpodobnost výhry daný hráč má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu.