Chcete-li se zapojit do květnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka jakéhokoli druhu. Čas na to máte do středy 14. května (do 23:00), následující den začne čtenářské hlasování. O ceny budou opět soutěžit i hlasující čtenáři, z nichž vylosujeme výherce knížek.