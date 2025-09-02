Vyhrajte v září krmení pro své psy či kočky. Stačí poslat fotku

Máme po prázdninách, ale dokud potrvají pěkné dny, venku se většinou líbí nám i našim mazlíčkům. Fotíte? Stačí mobilem, ideálně na šířku. Pak máte nepochybně celou galerii snímků svého psa, kočky, koně nebo třeba činčily. Když tu nejlepší vyberete a pošlete ji k nám do soutěže, můžete vyhrát jednu z cen pro psa nebo pro kočku, které jsme pro vás připravili ve spolupráci se značkou Carnilove.

Také máte doma třeba psího nebo kočičího hlídače? Pošlete jeho či jejich snímek a při troše štěstí může být některá ze zářijových cen od značky Carnilove vaše. | foto: Getty Images

Kvalitní granule z čerstvého masa pro psa nebo kočku se vždycky hodí. A to i kdybyste měli výhru darovat třeba útulku, protože zrovna psího nebo kočičího mazlíka doma nemáte, ale skvělé fotky svého roztomilého papouška nebo želvy ano. Tak vybírejte, čas na zaslání máte do 14. září.

Fotografie pro zářijový fotoduel vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do zářijového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas máte do neděle 14. září do 23:00, následující den začne čtenářské hlasování. To rozhodne, kdo získá skvělé ceny.

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro zářijové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s rodinnou firmou VAFO PRAHA a jejich značkou Carnilove připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy.

1. cena
pro psa: 3x 11,4 kg balení krmiva pro psy Carnilove True Fresh Dog Turkey
pro kočku: 3x 4,8 kg balení krmiva pro kočky Carnilove True Fresh Cat Turkey

2. cena
pro psa: 2x 11,4 kg balení krmiva pro psy Carnilove True Fresh Dog Turkey
pro kočku: 2x 4,8 kg balení krmiva pro kočky Carnilove True Fresh Cat Turkey

3. cena
pro psa: 1x 11,4 kg balení krmiva pro psy Carnilove True Fresh Dog Turkey
pro kočku: 1x 4,8 kg balení krmiva pro kočky Carnilove True Fresh Cat Turkey
Výherce získá krmivo buď pro psa, nebo pro kočku.

Carnilove jsou krmiva navržená s respektem k původní přirozenosti psů a koček.

Prioritou je zdraví a kondice psa. Široké spektrum pečlivě vybraných zdrojů masa divokého původu jako sob, kachna, bažant, krocan, jehněčí, divočák a losos odpovídá skladbě přirozeně ulovené kořisti a zajišťuje potřebný přísun důležitých aminokyselin. Lesní ovoce, zelenina, divoké bobule a byliny dodávají potřebné přírodní vitamíny, antioxidanty a další nepostradatelné živiny vhodné pro psy a kočky. www.carnilove.cz

Carnilove True Fresh Dog Turkey
Granule Carnilove True Fresh s čerstvým krůtím masem, červenou čočkou a okřehkem jsou ultraprémiovým krmivem pro dospělé psy všech plemen. Vynikají velkým obsahem masa a přírodními ingrediencemi s výbornou stravitelností a chutností. Obsahují 60 % čerstvého krůtího masa z farem a místních zdrojů bez použití mouček. Jsou obohaceny o spirulinu, borůvky a tymián, které podporují zdravý metabolismus a chrání buňky před stárnutím.

Carnilove True Fresh Cat Turkey
Granule Carnilove True Fresh Cat s čerstvým krůtím masem, pohankou a čočkou jsou ultraprémiovým krmivem pro dospělé a sterilizované kočky. Vynikají velkým obsahem masa a přírodními ingrediencemi s výbornou stravitelností a chutností. Obsahují 70 % čerstvého krůtího masa od místních dodavatelů bez použití mouček. Jsou obohaceny o rakytník, brusinky a kořen zázvoru, které pomáhají udržovat optimální pH moči a zdravé močové cesty.

Známe výherce srpnového klání mazlíčků našich čtenářů, užijte si fotogalerii

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který začne 15. září, mohou čtenáři i opakovaně vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče určuje rozdíl v bodech Elo. Rozhodne tedy „výkonnost“ té které fotografie a ceny od značky Carnilove vyhrají tři nejlepší.

