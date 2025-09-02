Vyhrajte v září krmení pro své psy či kočky. Stačí poslat fotku

Kvalitní granule z čerstvého masa pro psa nebo kočku se vždycky hodí. A to i kdybyste měli výhru darovat třeba útulku, protože zrovna psího nebo kočičího mazlíka doma nemáte, ale skvělé fotky svého roztomilého papouška nebo želvy ano. Tak vybírejte, čas na zaslání máte do 14. září.
Fotografie pro zářijový fotoduel vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do zářijového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas máte do neděle 14. září do 23:00, následující den začne čtenářské hlasování. To rozhodne, kdo získá skvělé ceny.
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro zářijové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s rodinnou firmou VAFO PRAHA a jejich značkou Carnilove připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy.
1. cena
2. cena
3. cena
Carnilove jsou krmiva navržená s respektem k původní přirozenosti psů a koček.
Prioritou je zdraví a kondice psa. Široké spektrum pečlivě vybraných zdrojů masa divokého původu jako sob, kachna, bažant, krocan, jehněčí, divočák a losos odpovídá skladbě přirozeně ulovené kořisti a zajišťuje potřebný přísun důležitých aminokyselin. Lesní ovoce, zelenina, divoké bobule a byliny dodávají potřebné přírodní vitamíny, antioxidanty a další nepostradatelné živiny vhodné pro psy a kočky. www.carnilove.cz
Carnilove True Fresh Dog Turkey
Carnilove True Fresh Cat Turkey
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který začne 15. září, mohou čtenáři i opakovaně vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče určuje rozdíl v bodech Elo. Rozhodne tedy „výkonnost“ té které fotografie a ceny od značky Carnilove vyhrají tři nejlepší.