Autor: Hobby.cz

Léto je sice letos poměrně bláznivé, nicméně na blízkých vztazích s našimi zvířecími mazlíčky to nic nemění. Kdo by si se svým psem neužíval pobyt venku, kdykoliv to jde? A na terasu či balkon se rády natáhnou i naše kočky, pokud jim vyloženě nedopřáváte volnost. Možná venčíte i svou želvu nebo papouška. Ať tak nebo tak, foťte!