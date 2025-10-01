Posílejte podzimní fotky do říjnového kola mazlíčků a hrajte o kvalitní krmivo

S novým měsícem vyhlašujeme další kolo soutěže o nejroztomilejší fotografie vašich mazlíčků. Opět se bude hrát o psí nebo kočičí krmivo – dle výběru těch, kdo ho vyhrají. Vaši mazlíci si tentokrát mohou zahrát o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature, které představuje komerční rámeček níže.

Říjnové sluníčko ještě může lákat ven, ale mazlíci už se více drží doma, i když by třeba mohli na zahradu. Jak jsou na tom ti vaši? | foto: Getty Images

Zalistujte tedy ve své fotogalerii a pokuste se vybrat snímek svého zvířecího mazlíčka, který by mohl ve fotoduelu zaujmout a pošlete ho do 14. října do soutěže. Vybrané zařadíme a uvidíme, kdo vyhraje tentokrát. Šanci má každý, jak naposledy dokázalo zářijové klání a jeho výsledky.

Fotografie pro říjnový fotoduel vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do říjnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas máte do úterý 14. října do 23:00, následující den začne čtenářské hlasování. To opět rozhodne, kdo získá skvělé ceny.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro říjnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme připravili soutěž o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature pro kočky nebo psy.

1. CENA
pro psa: 3 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 4 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

2. CENA
pro psa: 2 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 3 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

3. CENA
pro psa: 1 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 2 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.

Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Nová řada krmiv Brit Premium by Nature respektuje různorodost mezi plemeny a individuálními výživovými potřebami psů i koček. Více na www.krmivo-brit.cz

Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Prémiové kompletní krmivo s jehněčím masem, ideální pro dospělé psy všech plemen s citlivým trávením. Obsahuje vysoce stravitelné bílkoviny, rýži a funkční bylinky pro podporu imunity a zdravého zažívání. Receptura má vysoký obsah jehněčího masa doplněného o lehce stravitelnou rýži. Obsažený glukosamin, chondroitin a kolagen podporují zdraví kloubů, bylinky a ovoce pak silnou imunitu psa. Krmivo je dále obohaceno o lososový olej.

Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Kompletní hypoalergenní receptura s jehněčím masem pro dospělé kastrované kočky s citlivým zažíváním. Granule obsahují vysoký podíl masa a přírodní suroviny, které podporují zdraví močových cest, imunitu i lesklou srst. Krmivo obsahuje vysoký podíl jehněčího a krůtího masa, prebiotika, byliny a oleje pro zdravé trávení i srst. Dále pro kočky nezbytný taurin.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 15. října, budu moci čtenáři i opakovaně vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější, a to až do posledního říjnového poledne.
Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo. Rozhodne tedy „výkonnost“ té které fotografie a ceny od značky Brit vyhrají tři nejlepší „hráči“.

