Zalistujte tedy ve své fotogalerii a pokuste se vybrat snímek svého zvířecího mazlíčka, který by mohl ve fotoduelu zaujmout a pošlete ho do 14. října do soutěže. Vybrané zařadíme a uvidíme, kdo vyhraje tentokrát. Šanci má každý, jak naposledy dokázalo zářijové klání a jeho výsledky.
Fotografie pro říjnový fotoduel vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do říjnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas máte do úterý 14. října do 23:00, následující den začne čtenářské hlasování. To opět rozhodne, kdo získá skvělé ceny.
Komerční rámeček
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro říjnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme připravili soutěž o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature pro kočky nebo psy.
1. CENA
2. CENA
3. CENA
Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.
Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 15. října, budu moci čtenáři i opakovaně vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější, a to až do posledního říjnového poledne.
Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo. Rozhodne tedy „výkonnost“ té které fotografie a ceny od značky Brit vyhrají tři nejlepší „hráči“.