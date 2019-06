Vyfoťte divy pražské zoo a vyhrajte vstupenky. Nejlepší snímky zoo vystaví

„Nový model fotosoutěže je rozdělen do tří hlavních kategorií a následně do dalších tematických rubrik,“ popsal Vít Kahle ze Zoo Praha. Podle něj by tím chtěli akci zatraktivnit a obohatit o aktuální či preferovaná témata.

„Rozdělením fotografů podle věku či typu zařízení, kterým je soutěžní snímek pořízen (profi zrcadlovka/mobil), reagujeme na zkušenosti z minulých ročníků a jdeme tím vstříc i některým hlasům z řad veřejnosti, volajícím po změně v pravidlech soutěže,“ popsal.

Níže popsaná témata, tedy podkategorie, jsou směry, které zoo chce propagovat ve vnější komunikaci na sociálních sítích i v outdooru. Zároveň jsou zde zvoleny zvířecí druhy, které fotografové v předchozích ročnících příliš nepreferovali (například převaláci, tučňáci, sloni), či aktuální témata v podobě snímků přírody v pražské zoo.

„Na konci soutěže tak budeme moci vyhodnotit více výherců, kteří získají hodnotné výhry od partnerů jednotlivých kategorií i od o pražské zoo jako předplatné časopisu Trojský koník, vstupenky, dárkové tašky,“ slibuje Kahle.

“Největším lákadlem pro naše fotografy však je možnost uplatnit svůj snímek v rámci komunikace Zoo Praha, ať už na výstavě nejlepších snímků na iDNES.cz či v areálu Zoo Praha nebo v rámci kolekce dárkových předmětů jako jsou pohlednice, pexeso a podobné předměty,“ dodává.

Jak se bude soutěžit

Zoo vyhlašuje tři přesně specifikované kategorie:



Termíny: 1. 7. (zahájení soutěže) – 1. 9. 2019 – zasílání fotografií přes zoopraha.cz/fotosoutez2019

– zasílání fotografií přes zoopraha.cz/fotosoutez2019 2. 9. – 8. 9. 2019 – výběr 20 fotografií z každé subkategorie (porota Zoo Praha + renomovaný profi fotograf jako předseda poroty)

– výběr 20 fotografií z každé subkategorie (porota Zoo Praha + renomovaný profi fotograf jako předseda poroty) 9. 9. – 30. 9. 2019 – výběr 5 fotografií z každé kategorie na portálu iDnes.cz, mediálního partnera soutěže

– výběr 5 fotografií z každé kategorie na portálu iDnes.cz, mediálního partnera soutěže 5. 10. – 1. 12. 2019 – hlasování návštěvníků u Vzdělávacího centra v Zoo Praha a vyhodnocení odborné poroty

– hlasování návštěvníků u Vzdělávacího centra v Zoo Praha a vyhodnocení odborné poroty 7. 12. 2019 – vyhlášení výsledků na Dni sponzorů a přátel Zoo Praha

I. Profi foto

Podmínkou je dodání upravené fotografie v JPG v max. kvalitě a rozlišení, společně se zdrojovým raw souborem (raw+xmp, případně dng se zanesenými úpravami.

Témata



Kůň Převalského, slon indický, tučňák Humboldtův či jakékoli zvíře z pavilonu Afrika zblízka

Enrichment – ústřední téma roku 2019

Příroda v Zoo Praha – volně žijící živočichové a flóra v areálu pražské zoo

Vlastní volba (jakékoli téma ze Zoo Praha)

II. Foceno mobilem

Šanci na výhru budou mít nově i návštěvníci, kteří nefotí na profesionální techniku, ale zachytí zajímavý okamžik na mobilní telefon.

Témata



Kůň Převalského, slon indický, tučňák Humboldtův

Příroda v Zoo Praha – volně žijící živočichové a flóra v areálu pražské zoo

Vlastní volba (jakékoli téma ze Zoo Praha)

III. Fotí děti

Žádné technické ani tematické omezení. Děti mohou fotit na libovolném přístroji. Jedinou podmínkou k účasti je, aby dítě vlastními slovy popsalo situaci, která se na fotografii odehrává (rodiče pomohou dítěti nahrát snímek přes webové rozhraní, kde bude připravena kolonka pro tento popis).

0–9 let

10–15 let

Při zasílání snímků je třeba dodržet několik podmínek: