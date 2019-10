Němé tváře opět předvedly, jak umějí mluvit beze slov. Toto jsou nejlepší snímky z dalšího ročníku soutěže Comedy Wildlife Photography Awards (CWPA). Každý z nich by se dal vtipně okomentovat a u některých se o to kolegové z magazínu MF DNES i pokusili, jednoznačně však fungují i bez komentáře. / Snímek zařazený do finále fotografické soutěže Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Autor: Comedy Wildlife Photography Awards 2019