V oblíbené trilogii Slunce, seno… režisér Troška zvolil jako zápletku téma studijní práce „dojivost krav v závislosti na kultuře prostředí“ tzv. Pláničkovou metodou. Nicméně už pár let před „Hošticemi“ nechal kubánský diktátor Fidel Castro – jehož komunistický ostrov v Karibiku vzdoroval USA a dalším imperialistickým nepřátelům i díky spojenectví se Sovětským svazem – vyšlechtit super krávu se super vemenem.

Jedním z pilířů kubánského „vzdoru“ samozřejmě byla i propaganda. A tak zatímco Sověti rozdojili kozla, na Kubě vyšlechtili krávu rekordmanku, které ošetřovatelé při dojení pouštěli hudbu. A kráva trhala rekordy v dojivosti. Fidel Castro si dokázal sjednat nejen poslušnost lidu.

Fidel Castro byl sice často na fotografiích zachycován v uniformě s doutníkem, ovšem kubánský diktátor měl celý život ještě jednu velikou vášeň. Miloval zmrzlinu, koktejly a mléčné výrobky. Proto nechal v Havaně postavit jednu z největších kubánských zmrzlináren s názvem Coppelia.

V šedesátých letech žila silnou politickou propagandou jak Kuba, tak USA. Takže když se Amerika chlubila výkonnou krávou Ellen z Indiany, pro Fidela to byla velká výzva. Rozhodl se americkou dojnici překonat a začal plánovat „odvetu“ – jeho snem byla kubánská dojnice, která „předojí“ americkou krávu. V projevu ve Federaci kubánských žen roku 1966 slíbil, že do roku 1970 bude mít Kuba milion krav a telat a k tomu 5 tisíc odborníků v živočišném průmyslu. A mléka bude tolik, že by se jím mohl naplnit Havanský záliv. Byl to smělý záměr v chudé Kubě, kde tou dobou bylo mléko na příděl a kvůli mezinárodním blokádám nedostatek potravin.

Od dojnic z Kanady ke kubánské rekordmance

Castro se svého „mléčného“ úkolu zhostil s velkou urputností, projektoval si v něm představu porážky imperialismu. Na Kubě se však chovaly pouze krávy zvané Cebu, využívané především na maso. Diktátor tedy nechal dovézt z Kanady holštýnsko-fríské krávy, výborné dojnice. Jenže holštýnský skot se nedokázal přizpůsobit horkému tropickému podnebí a pod teplotním stresem dojil málo. Castro sice posléze nechal kanadským krávám vybudovat klimatizované stáje, přesto nesplnily jeho očekávání.

Záliba v mléce málem stála diktátora život Diktátorovu zálibu v mléce využila v roce 1963 americká CIA – snažila se otrávit jeho oblíbený mražený čokoládový koktejl. Pilulka s jedovatým botulotoxinem však přimrzla ke stěně mrazáku a při manipulaci se rozlomila, takže nešla použít. Historici však tento pokus o atentát považují za nejreálnější, který kdy Castra ohrozil.

Zklamání z laktačního výkonu přivezených dojnic vyústilo v nápad zkřížit domácí Cebu s kanadskou holštýnskou krávou. Castro do projektu zapojil vědce a nařídil, aby se ve velkém přistoupilo ke genovému křížení a umělému oplodnění skotu. Výsledkem mělo být nové plemeno, odolné proti tropickému počasí a s vysokou dojivostí. Byla to velká vize, na kterou kubánský vůdce osobně dohlížel.

Ze slíbených milionu super dojnic se nakonec podařilo vyšlechtit roku 1972 pouze jednu jedinou, která dokázala časem splnit Castrovy mléčné sny. Dostala jméno Ubre Blanca (Bílé vemeno). Castro Ubre Blancu dokonale využil ke komunistické propagandě, ač ho šlechtitelský program vlastně zklamal. Dojnice to byla výjimečná, protože denně nadojila čtyřikrát více mléka než ostatní.

Castro svoji super krávu předváděl jako důkaz efektivity komunistického systému o to víc, když překonala světový rekord. Ubre Blanca v lednu 1982 nadojila rekordních 109,5 litrů mléka. Nadšení diktátora nebralo konce, když trhla další rekord s produkcí 24 269 litrů mléka během 305denního laktačního cyklu. Od té doby začal kubánský národ super krávu milovat a oslavovat. Dostávalo se jí velké pozornosti, dokonce byla vyobrazena na poštovní známce.

Super kráva s osobním veterinářem i péčí

S Ubre Blancou se zacházelo jako s nadřazenou krávou, která měla k dispozici osobní personál. Ten se ve dne v noci staral o její pohodlí, navíc byla pod stálou vojenskou bezpečnostní ochranou. U vchodu do mléčné farmy bylo kontrolní stanoviště a dovnitř byly vpuštěny jen oprávněné a prověřené osoby, panovala totiž obava, aby super krávu někdo neotrávil.

Sám Fidel Castro Bílé vemeno často navštěvoval a vodil k ní zahraniční státnické návštěvy, aby se pochlubil výdobytky komunistického režimu. Na jedno dojení bylo dokonce pozváno 26 zahraničních novinářů, aby informovali celý svět o skvělých výsledcích kubánského chovatelského hospodářství. Veřejnost dostávala přes média každý den zprávy o jejím životě a momentální laktaci.

V kubánských novinách Trabajadores na super krávu zavzpomínal s láskou její osobní veterinář Alberto Hernández, který byl dvacet let ředitelem ZOO na Isle of Youth. Jednoho dne dostal mimořádnou nabídku, aby vypracoval speciální výživový plán pro mléčnou farmu v Nueva Gerona, ve které pobývala „talentovaná“ kráva, jež po otelení dávala denně 63 litry mléka. Fidel Castro se zajímal, zda by tato kráva dokázala pokořit americkou dojnici Ellen s necelými 80 litry. A veterinář Hernández diktátora dokonce popíchl, že by dokázala nadojit až 120 litrů mléka, pokud bude mít správnou péči a krmení. Proto to mimořádné zacházení.

Super kráva měla i své zvířecí ochutnávačky, aby nedošlo k otravě. Podle veterináře denně vypila 130 litrů vody, dostávala 2 litry melasy, 40 kg píce, 40 kg míchaného krmiva a k tomu se volně pásla. Pro její trávící ústrojí nevídaná péče. Žila v moderní a klimatizované stáji s možností vlastního volného výběhu. Nejprve byla dojena 4x denně, ale veterinář z obavy o její mléčné žlázy nařídil jedno dojení ubrat.

Aby se jí dostatečně spouštělo ze struků vemene husté pastovité mléko, ošetřovatelé jí také pravidelně pouštěli relaxační hudbu. S takovým komfortním životním stylem se Ubre Blanca stala rekordmankou v dojení se zápisem v Guinessově knize z roku 1982. Castrovi se tak splnil sen – kubánská super kráva předojila americkou krávu!

Smutný konec vydojené rekordmanky

Roku 1985 po rekordních laktačních výkonech a dalším otelení došlo u mléčné rekordmanky k proliferaci (zvětšování) tkáně mléčné žlázy. Proto byla převezena do Národního centra pro zemědělské zdraví v provincii Mayabeque, aby vědci odebrali a zmrazili genetický materiál pro budoucí výzkum.

Kubánský Jurský park? Potomci super krávy bohužel nezdědili její rekordní laktační geny. Roku 2002 se však objevily zprávy, že Castro inspirovaný filmem Jurský park a klonovanou ovcí Dolly, pověřil havanské centrum pro genetické inženýrství a biotechnologie, aby ukončilo chronický nedostatek mléka na Kubě. Plánoval naklonovat celého stádo potomků z genetických vzorků odebraných krávě Ubre Blanca před její smrtí. Ač byl kubánský režim zpočátku experimentu velice optimistický, přesto se pokusy o novou super krávu nezdařily.

Nakonec byla Ubre Blanca ve věku třinácti let utracena, protože se jí objevil nádor na levé hýždi. Její tělo bylo nabalzamováno a vystaveno v klimatizované vitríně v Národním zdravotním centru pro dobytek u Havany.

Fidela Castra smrt milované krávy natolik zarmoutila, že údajně nechal vyvěsit její portrét na protější budovu, aby se na ni mohl dívat z okna své kanceláře. Ve státních novinách vyšel celostránkový nekrolog a smuteční řeč, básníci na ni skládali chvalozpěvy a nejpopulárnější hudebníci pěli písně na její oslavu.

I nadále je na Kubě Ubre Blanca vnímána jako jedinečné zvíře „revolucionář“, které svým mimořádným výkonem pomáhalo budovat a udržovat kubánskou komunistickou společnost. A dodnes má za branami malé mléčné farmy v městečku Nueva Gerona super kráva Ubre Blanca svůj mramorový pomník.