V neděli 8. listopadu se v poločase zápasu Carolina Panthers proti Denver Broncos na Bank of America Stadium v Charlotte konal závod psů. Když bylo po něm a hřiště se mělo vrátit hráčům, fenka jménem Quinn zůstala na trávníku a pustila se do vlastního běhu. Několik lidí ji marně nahánělo, než ji psovodi zastavili zhruba u čtyřicetiyardové čáry. Začátek druhého poločasu se kvůli ní zdržel.
Závod corgi v poločase vyhrál Ollie
Psy na hřiště přivedl místní spolek majitelů Charlotte Corgi Club. Do poločasové zábavy na zápasech Panthers se podle svých slov zapojuje rád. Pro tenhle závod vybral mimo jiné psy Winnie, Sausage, Daisy, Colorado, Ollie a Quinn.
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Vítězem se podle spolku stal Ollie. Pozornost celého stadionu ovšem o pár minut později strhla jeho soupeřka, které na pořadí v cíli očividně nezáleželo.
Útěk po hřišti: psovodi ani ochranka na Quinn nestačili
Když se týmy chystaly zpátky na trávník, vyrazila Quinn ve světle modrém svetříku přes hřiště. Lidé z ochranky i psovodi se k ní sbíhali z několika stran. Před každým z nich však v poslední chvíli uhnula a běžela dál, zatímco se diváci nahlas smáli.
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Honičku v přímém přenosu komentoval moderátor kanálu NFL RedZone Scott Hanson. „Corgi je na útěku a psovodi si s ním nevědí rady!“ hlásil. Připomněl, že už měl začínat druhý poločas, a s rostoucím nadšením počítal čáry, přes které se pes dostal až do středu hřiště. Nakonec si všiml, že se uprchlík rozhlíží na obě strany a prohlíží si sám sebe na velké obrazovce stadionu.
Internet ji zná jako Lennox, jmenuje se však Quinn
Video z honičky se rychle šířilo po sociálních sítích a s ním i jméno Lennox. Pod ním fenku znaly memy a převzaly ho i některé sportovní weby.
Skutečné jméno podle webu Yahoo Sports potvrdil spolek majitelů na Facebooku, kde fence fandil vzkazem: „Do toho, Quinn!“.
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Panthers, kterým fenka zdržela začátek druhého poločasu, sdíleli video s krátkým popiskem: „Pořád hodný pes.“
Zápas nakonec vyhráli Broncos 26:21, závod psů Ollie. Hvězdou odpoledne se přesto stala fenka, která nevyhrála vůbec nic.