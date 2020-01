Každé zvíře dokáže zvládnout filmovou roli. Jen musí být napsaná na tělo

Vy jste například připravovali toho slavného naštvaného kocoura do reklamy pro Monety bank. Jak se dosáhne toho, aby zahrál takovou roli?

Ono je to plemeno perská činčila, ale v rámci tohoto plemene je docela neobvyklý a má permanentně naštvaný výraz. O to těm kreativcům šlo, a když je dobrý kameraman na place, tak se to ještě zdůrazní, takže myslím, že se to docela povedlo. Navíc je výborně nadabovaný Markem Taclíkem, takže ten kocour nemusí předvádět žádné akrobatické prvky, ale stačí jenom jeho přítomnost a hraje to dohromady.