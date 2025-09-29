Hledá se nejkulaťoulinkatější méďa. Týden tlustých medvědů 2025 baví svět

Na Aljašce míří do finiše Týden tlustých medvědů (Fat Bear Week 2025), soutěž, ve které lidé z celého světa rozhodují, který medvěd z národního parku Katmai se nejlépe vykrmil před zimním spánkem.
Fat Bear Week 2025. Řeka byla letos plná lososů zhruba šest týdnů, což medvědům...

Fat Bear Week 2025. Řeka byla letos plná lososů zhruba šest týdnů, což medvědům zajistilo bohatý přísun potravy. Podle organizátorů jsou letos ještě kulatější než obvykle. | foto: Candice Rusch

V létě loví medvědi lososy u řeky Brooks a rychle nabírají tukové zásoby nezbytné k přežití dlouhé zimy. Díky webkamerám a fotografiím mohou jejich proměnu sledovat lidé online a následně dát hlas svému favoritovi.

Jak hlasovat?

Do prvního ročníku v roce 2014 se zapojilo 1 700 hlasujících. Dnes se jedná o celosvětový fenomén, loni poslalo svůj hlas více než 1,2 milionu lidí ze stovky zemí světa.

Medvědi proti sobě nastupují v online vyřazovacích duelech. Diváci porovnávají fotografie ze začátku a konce léta – tedy stav „před“ a „po přibírání“. Vítěz kola postupuje dál, až do velkého finále, které bude 30. září 2025.

Do hlasování se může kdokoli zapojit na oficiálním webu soutěže denně mezi 9:00 a 18:00 pacifického času. Vzhledem k časovému posunu mohou čeští fanoušci hlasovat od 18:00 do 3:00 ráno.

Jak si vybrat favorita?

Medvědy můžete sledovat nejen na fotografiích, ale i prostřednictvím živých webkamer.Na videu uvidíte temperament, chytrost a rybářské dovednosti medvědů. Každý z nich má na webu svůj profil s krátkým životopisem a dvojicí snímků „před a po“. Kontrast je často ohromující: vyhublí huňáčci na jaře se během léta promění v obry připravené přežít další drsnou zimu.

Kdo je mezi soutěžícími?

Mezi favoritkami je medvědice Grazer (číslo 128), která vyhrála v posledních dvou ročnících. Respekt si nevysloužila jen u diváků – i ostatní medvědi dobře vědí, že si s ní není radno zahrávat. Je matkou dvou vrhů a když jde o mláďata, neváhá se pustit ani do mnohem větších samců. Loni porazila dominantního Chunka (číslo 32), který na začátku sezony zahubil jedno z jejích mláďat.

Fat Bear Week 2025, fotky medvědů „před“ a „po přibírání“. | foto: Candice Rusch

Zmíněný Chunk váží přes půl tuny a na čenichu má nápadnou jizvu. I když si letos v létě při souboji zlomil čelist, nepřestává patřit k nejdominantnějším medvědům u Brooks Falls. Diváci ho často sledují online při tom, jak neúnavně loví lososy a nabírá tukové zásoby.

Fat Bear Week 2025, fotky medvědů „před“ a „po přibírání“. | foto: Candice Rusch

Stylová medvědice s číslem 910 si užívá svobody, kdy už jsou její mláďata dospělá a loví více lososů než kdy dřív. Pravděpodobně bude brzy znovu březí.

Fat Bear Week 2025, fotky medvědů „před“ a „po přibírání“. | foto: Candice Rusch

Nově se účastní i devítiletý medvěd s číslem 99 a srstí mléčné čokolády, kterého kvůli rostoucí síle organizátoři považují za jednoho s největším potenciálem do budoucna.

Fat Bear Week 2025, fotky medvědů „před“ a „po přibírání“. | foto: Candice Rusch

Soutěž baví, ale hlavně učí o přírodě

Zimní hibernace trvá od podzimu do jara. Medvědi při ní nejedí, nepijí a ani nevylučují. Jejich srdce zpomalí z obvyklých 40–50 úderů na pouhých 8–19 za minutu. Přesto každý den spálí i více než 4 000 kalorií. Není proto divu, že přes zimu ztratí víc než třetinu své hmotnosti. Proto je pro ně v létě důležité vytvořit si dostatečné tukové zásoby. Závisí na nich jejich přežití.

Soutěž pořádá americká Služba národních parků. Nejde jen o legraci s fotkami obřích medvědů, Fat Bear Week pomáhá vzdělávat o životě medvědů, lososů a o tom, jak celý ekosystém funguje a proč stojí za to ho chránit. Strážci parku tak propojují vzdělávání s přírodní podívanou, která baví miliony lidí po celém světě.

